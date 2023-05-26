В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского

Напомним, спикер ЗС Владимир Варнавский ушел из жизни 23 мая на 77-м году. Вчера, 25 мая, в концертном зале Омской филармонии состоялось прощание с политиком. Владимир Варнавский занимал пост председателя Законодательного собрания с 1994 года, его переизбирали спикером 7 раз подряд.