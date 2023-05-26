В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Законодательное собрание Омской области проведут довыборы депутата в связи с кончиной спикера Владимира Варнавского. Имя нового парламентария станет известно в сентябре. Подробности Городу55 рассказали в Избирательной комиссии Омской области.
«С учетом сроков назначения дополнительных выборов, установленных законодательством о выборах, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по одномандатному избирательному округу № 16 будут назначены на ближайший единый день голосования — 10 сентября 2023 года. В этот день голосования на территории Омской области также пройдут выборы Губернатора Омской области», — сообщил секретарь регионального избиркома Александр Христолюбов.
Напомним, спикер ЗС Владимир Варнавский ушел из жизни 23 мая на 77-м году. Вчера, 25 мая, в концертном зале Омской филармонии состоялось прощание с политиком. Владимир Варнавский занимал пост председателя Законодательного собрания с 1994 года, его переизбирали спикером 7 раз подряд.