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В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского

26 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
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Имя нового парламентария станет известно в сентябре.

В Законодательное собрание Омской области проведут довыборы депутата в связи с кончиной спикера Владимира Варнавского. Имя нового парламентария станет известно в сентябре. Подробности Городу55 рассказали в Избирательной комиссии Омской области.

«С учетом сроков назначения дополнительных выборов, установленных законодательством о выборах, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по одномандатному избирательному округу № 16 будут назначены на ближайший единый день голосования — 10 сентября 2023 года. В этот день голосования на территории Омской области также пройдут выборы Губернатора Омской области», — сообщил секретарь регионального избиркома Александр Христолюбов.

Напомним, спикер ЗС Владимир Варнавский ушел из жизни 23 мая на 77-м году. Вчера, 25 мая, в концертном зале Омской филармонии состоялось прощание с политиком. Владимир Варнавский занимал пост председателя Законодательного собрания с 1994 года, его переизбирали спикером 7 раз подряд. 

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#Евгений Игишев#Выборы#Выборы депутатов#Законодательное Собрание Омской области#Владимир Варнавский#Политика#Общество
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