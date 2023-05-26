В Омске работодатели задолжали сотрудникам зарплаты на несколько миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По информации Омскстата, на 1 мая 2023 года сумма просроченной задолженности по зарплате в Омской области — 2,4 млн рублей. Однако за месяц долг сократился лишь на 0,9%.
78% задолженности (1,9 млн) приходится на организации Омска. На данный момент свою зарплату ждут 79 омичей. Примерно по 30 тысяч рублей на каждого работника. По видам экономической деятельности долги распределились следующим образом:
Отметим, что в феврале работникам не выплатили около 13 млн рублей. Это стало максимальной задолженностью в этом году.
Напомним, в сентябре 2022 года омичам не выплатили почти 8 млн рублей. На тот момент в коммунальной сфере долг по зарплате вырос с нуля до 2,9 млн рублей.