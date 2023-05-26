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В Омске работодатели задолжали сотрудникам зарплаты на несколько миллионов рублей

26 мая 2023, 10:11
Фото: Город55
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На данный момент свою зарплату ждут 79 омичей.

По информации Омскстата, на 1 мая 2023 года сумма просроченной задолженности по зарплате в Омской области — 2,4 млн рублей. Однако за месяц долг сократился лишь на 0,9%.

скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: Омскстат

78% задолженности (1,9 млн) приходится на организации Омска. На данный момент свою зарплату ждут 79 омичей. Примерно по 30 тысяч рублей на каждого работника. По видам экономической деятельности долги распределились следующим образом:

  • строительство — 1,57 млн рублей;
  • образование — 51 тысяча рублей;
  • транспорт — 473 тысяч рублей;
  • управление недвижимым имуществом — 323 тыс.ячи рублей.
скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: Омскстат

Отметим, что в феврале работникам не выплатили около 13 млн рублей. Это стало максимальной задолженностью в этом году.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Омскстат

Напомним, в сентябре 2022 года омичам не выплатили почти 8 млн рублей. На тот момент в коммунальной сфере долг по зарплате вырос с нуля до 2,9 млн рублей.

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#Ксения Карагодина#Омск#Зарплата#Долг по зарплате#Работа в Омской области#Работодатель#Общество#Город#Бизнес#Деньги#Экономика#Омскстат#Новости#Омская область
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