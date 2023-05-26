В Омске ликвидировали крупную деревообрабатывающую компанию

«Латат» занимался «производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов». В 2021 году его выручка составила 84.2 млн рублей. Учредителем компании был Евгений Корчевой, ликвидатором — Алексей Шапошников.