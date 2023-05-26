В Омске ликвидировали крупную деревообрабатывающую компанию

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Процедура упразднения общества с ограниченной ответственностью «Латат», начавшаяся в августе прошлого года, завершилась: 23 мая это юридическое лицо было исключено из единого государственного реестра.
«Латат» занимался «производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов». В 2021 году его выручка составила 84.2 млн рублей. Учредителем компании был Евгений Корчевой, ликвидатором — Алексей Шапошников.
Ранее ООО «Латат» проиграло суд департаменту лесного хозяйства Томской области, связанный с долгами за аренду леса на 603 млн рублей.