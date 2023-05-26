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В город «прилетит» Голубь Мира. В центре Омска появится композиция из 12 тысяч цветов

26 мая 2023, 06:08

В центре Омска в Первомайском сквере на клумбе появится композиция «Голубь Мира»

Клумба в сквере одна из самых больших в городе.

В Омске в Первомайском сквере на лице Тарской высаживают цветы на одной из самых больших клумб города. Там появится композиция «Голубь Мира». Подробности 26 мая рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Для реализации задумки понадобится 10-12 тысяч цветов. Их высаживают особым способом: очень плотно друг к другу, чтобы создавался эффект ковра. Кроме цветочной рассады, в проекте будет использовано около полутоны белой гранитной крошки. Половина работы уже проделана», — сообщил градоначальник и поделился схемой будущей композиции.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Ранее Город55 рассказывал, что выставка «Флора» в этом году будет посвящена времени. Экспозиция пройдет под девизом «Время выбрало нас». Выставку традиционно разместят в Воскресенском и Выставочном скверах ко Дню города. Агрономы и флористы планируют подготовить более 30 композиций.

«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Мэр Омска#Клумбы#Озеленение#Благоустройство#Первомайский сквер#Город#Омск
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