В город «прилетит» Голубь Мира. В центре Омска появится композиция из 12 тысяч цветов

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Омске в Первомайском сквере на лице Тарской высаживают цветы на одной из самых больших клумб города. Там появится композиция «Голубь Мира». Подробности 26 мая рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Для реализации задумки понадобится 10-12 тысяч цветов. Их высаживают особым способом: очень плотно друг к другу, чтобы создавался эффект ковра. Кроме цветочной рассады, в проекте будет использовано около полутоны белой гранитной крошки. Половина работы уже проделана», — сообщил градоначальник и поделился схемой будущей композиции.
Ранее Город55 рассказывал, что выставка «Флора» в этом году будет посвящена времени. Экспозиция пройдет под девизом «Время выбрало нас». Выставку традиционно разместят в Воскресенском и Выставочном скверах ко Дню города. Агрономы и флористы планируют подготовить более 30 композиций.