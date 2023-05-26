В город «прилетит» Голубь Мира. В центре Омска появится композиция из 12 тысяч цветов

Ранее Город55 рассказывал, что выставка «Флора» в этом году будет посвящена времени. Экспозиция пройдет под девизом «Время выбрало нас». Выставку традиционно разместят в Воскресенском и Выставочном скверах ко Дню города. Агрономы и флористы планируют подготовить более 30 композиций.