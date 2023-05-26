В банкротящемся омском «Юнигазе» ввели процедуру наблюдения

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Арбитражный суд Омской области, рассматривая дело о банкротстве ООО «Юнигаз», решил ввести в этой компании наблюдение. Требование кредитора о признании «Юнигаза» несостоятельным должником признано правомерным, теперь будет назначен арбитражный управляющий, которому предстоит изучить положение дел и предоставить суду отчет.
Напомним: «Юнигаз» принадлежит Александру Тихову, его директор — Александр Сафронов. Этой компании принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». Банкротство «Юнигаза» началось из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.