В банкротящемся омском «Юнигазе» ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Омской области, рассматривая дело о банкротстве ООО «Юнигаз», решил ввести в этой компании наблюдение. Требование кредитора о признании «Юнигаза» несостоятельным должником признано правомерным, теперь будет назначен арбитражный управляющий, которому предстоит изучить положение дел и предоставить суду отчет.