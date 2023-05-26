Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Изображение материала

В банкротящемся омском «Юнигазе» ввели процедуру наблюдения

26 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI
иллюстрация
Компании принадлежит сеть заправок.

Арбитражный суд Омской области, рассматривая дело о банкротстве ООО «Юнигаз», решил ввести в этой компании наблюдение. Требование кредитора о признании «Юнигаза» несостоятельным должником признано правомерным, теперь будет назначен арбитражный управляющий, которому предстоит изучить положение дел и предоставить суду отчет.

Напомним: «Юнигаз» принадлежит Александру Тихову, его директор — Александр Сафронов. Этой компании принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». Банкротство «Юнигаза» началось из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.

Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Юнигаз#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости
Подпишитесь
Место в совете директоров РЕЛЕРО может занять контрразведчик и человек Чемезова
Сегодня, 12:10
В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского
Сегодня, 09:22
Нечем оповещать. В Омске не работают больше 40 электросирен
Сегодня, 08:01
Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:18
В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области
Сегодня, 06:29
Инвестиции в ПИФы становятся все более популярными среди российских инвесторов
Сегодня, 03:00