Цена на Lada Vesta с 2015 года выросла на 770 тыс. рублей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В начале продаж в 2015 году модель Vesta в комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л. с. стоила 570 тыс. рублей. Постепенно цены на Vesta начали расти, и в апреле 2021 года базовая комплектация автомобиля стоила уже 804 тыс. рублей. В 2021 году цена продолжала повышаться ежемесячно, достигнув отметки в 923 тыс. рублей в декабре того же года, пишет iz.ru.
С начала 2022 года рекомендуемая цена за базовую версию Vesta составляла 1 млн 182 тыс. рублей, однако фактические цены были еще выше. А за рестайлинговую версию Vesta NG с базовой комплектацией Comfort с 16-клапанным 106-сильным двигателем АвтоВАЗ просит 1 млн 338 тыс. рублей.
Таким образом, за почти восемь лет цена на модель Lada Vesta увеличилась на 768 тыс. рублей.