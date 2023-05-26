Цена на Lada Vesta с 2015 года выросла на 770 тыс. рублей

В начале продаж в 2015 году модель Vesta в комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л. с. стоила 570 тыс. рублей. Постепенно цены на Vesta начали расти, и в апреле 2021 года базовая комплектация автомобиля стоила уже 804 тыс. рублей. В 2021 году цена продолжала повышаться ежемесячно, достигнув отметки в 923 тыс. рублей в декабре того же года, пишет iz.ru.