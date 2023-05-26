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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Цена на Lada Vesta с 2015 года выросла на 770 тыс. рублей

26 мая 2023, 13:04
Автоэксперты сообщают, что с момента появления Lada Vesta на российском рынке в ноябре 2015 года цены на этот автомобиль выросли в среднем на 770 тыс. рублей за 7,5 лет.

В начале продаж в 2015 году модель Vesta в комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л. с. стоила 570 тыс. рублей. Постепенно цены на Vesta начали расти, и в апреле 2021 года базовая комплектация автомобиля стоила уже 804 тыс. рублей. В 2021 году цена продолжала повышаться ежемесячно, достигнув отметки в 923 тыс. рублей в декабре того же года, пишет iz.ru.

С начала 2022 года рекомендуемая цена за базовую версию Vesta составляла 1 млн 182 тыс. рублей, однако фактические цены были еще выше. А за рестайлинговую версию Vesta NG с базовой комплектацией Comfort с 16-клапанным 106-сильным двигателем АвтоВАЗ просит 1 млн 338 тыс. рублей.

Таким образом, за почти восемь лет цена на модель Lada Vesta увеличилась на 768 тыс. рублей.

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