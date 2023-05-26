Торгово-промышленная палата России представила фотовыставку о семейных компаниях

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На торжественной церемонии открытия присутствовал президент ТПП Сергей Катырин, который подчеркнул, что семейные компании составляют три четверти всех предприятий малого и среднего бизнеса. Участие в фотовыставке предоставило предпринимателям возможность рассказать о том, что их волнует.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова также выступила на мероприятии и обратила внимание на необходимость законодательного урегулирования семейного предпринимательства. Она также отметила необходимость внедрения специальных программ поддержки семейного бизнеса.
Одна из предпринимателей, Дарья Потанина из Новокузнецка, рассказала о своем опыте в семейном бизнесе. Вместе с супругом они занимаются пассажирскими перевозками и клининговыми услугами. Потанина отметила, что Торгово-промышленная палата дала им значительный импульс для развития бизнеса.
На фотовыставке можно не только посмотреть фотографии, но и узнать о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в разных регионах страны. Например, половина хлеба в России производится семейными компаниями, а 60% предприятий общественного питания также представлены семейным бизнесом.