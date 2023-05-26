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Торгово-промышленная палата России представила фотовыставку о семейных компаниях

26 мая 2023, 10:34
В Госдуме открылась фотовыставка Торгово-промышленной палаты России, посвященная семейным компаниям. Героями экспозиции стали более восьмидесяти деловых династий со всей страны.

На торжественной церемонии открытия присутствовал президент ТПП Сергей Катырин, который подчеркнул, что семейные компании составляют три четверти всех предприятий малого и среднего бизнеса. Участие в фотовыставке предоставило предпринимателям возможность рассказать о том, что их волнует.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова также выступила на мероприятии и обратила внимание на необходимость законодательного урегулирования семейного предпринимательства. Она также отметила необходимость внедрения специальных программ поддержки семейного бизнеса.

Одна из предпринимателей, Дарья Потанина из Новокузнецка, рассказала о своем опыте в семейном бизнесе. Вместе с супругом они занимаются пассажирскими перевозками и клининговыми услугами. Потанина отметила, что Торгово-промышленная палата дала им значительный импульс для развития бизнеса.

На фотовыставке можно не только посмотреть фотографии, но и узнать о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в разных регионах страны. Например, половина хлеба в России производится семейными компаниями, а 60% предприятий общественного питания также представлены семейным бизнесом.

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