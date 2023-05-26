Торгово-промышленная палата России представила фотовыставку о семейных компаниях

На фотовыставке можно не только посмотреть фотографии, но и узнать о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в разных регионах страны. Например, половина хлеба в России производится семейными компаниями, а 60% предприятий общественного питания также представлены семейным бизнесом.