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Строительный бум. В Омске восьмиэтажный дом на Дианова сдадут только в 2024 году

26 мая 2023, 06:53
Фото: 1MI
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Омскому застройщику «Вита» на год продлили разрешение на строительство многоэтажки

Проектная документация застройщика получила положительное заключение экспертизы.

В Омске продолжается строительство восьмиэтажного жилого дома по улице Дианова. Возводит его омская компания — «Специализированный застройщик „Вита“. Накануне проектная документация получила положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью „ЦЭР Консалт“.

Подготовкой проектной документации для «Виты» занималось ООО «Кватро» из Омска, директором и учредителем которого является Игорь Кучеров.

Многоэтажка на данный момент готова на 49%. Разрешение на строительство застройщик «Вита» получил от департамента архитектуры и градостроительства 24 декабря 2021 года. Изначально оно действовало до 24 марта 2023 года. Но в декабре прошлого года разрешение продлили до 24 февраля 2024 года. Во втором квартале 2024-го дом как раз планируют ввести в эксплуатацию. По планам, в новостройке будет 192 квартиры площадью от 30 до 62 кв. м.

Так по проекту будет выглядеть дом на ДиановаТак по проекту будет выглядеть дом на Дианова
Так по проекту будет выглядеть дом на Дианова
Фото: Проектная документация «СЗ Вита»

Напомним, что в мае «Специализированный застройщик „Вита“ победил в аукционе на аренду участка земли площадью 765 квадратных метров в Кировском округе. Землю в районе улицы Новостройка отдают под возведение автостоянки.

Фирму «СЗ Вита» зарегистрировали в 2020 году. Единственным учредителем и руководителем с этого момента является Денис Синелобов. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила только 2 тысячи рублей.

Элитная многоэтажка на месте омского Хлебозавода получила разрешительный документ
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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Застройщик#Проект#Экспертиза#Многоквартирный дом#Общество#Город#Новости#Омск
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