Строительный бум. В Омске восьмиэтажный дом на Дианова сдадут только в 2024 году

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 07:25
В Омске продолжается строительство восьмиэтажного жилого дома по улице Дианова. Возводит его омская компания — «Специализированный застройщик „Вита“. Накануне проектная документация получила положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью „ЦЭР Консалт“.
Подготовкой проектной документации для «Виты» занималось ООО «Кватро» из Омска, директором и учредителем которого является Игорь Кучеров.
Многоэтажка на данный момент готова на 49%. Разрешение на строительство застройщик «Вита» получил от департамента архитектуры и градостроительства 24 декабря 2021 года. Изначально оно действовало до 24 марта 2023 года. Но в декабре прошлого года разрешение продлили до 24 февраля 2024 года. Во втором квартале 2024-го дом как раз планируют ввести в эксплуатацию. По планам, в новостройке будет 192 квартиры площадью от 30 до 62 кв. м.
Напомним, что в мае «Специализированный застройщик „Вита“ победил в аукционе на аренду участка земли площадью 765 квадратных метров в Кировском округе. Землю в районе улицы Новостройка отдают под возведение автостоянки.
Фирму «СЗ Вита» зарегистрировали в 2020 году. Единственным учредителем и руководителем с этого момента является Денис Синелобов. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила только 2 тысячи рублей.