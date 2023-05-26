Строительный бум. В Омске восьмиэтажный дом на Дианова сдадут только в 2024 году

Многоэтажка на данный момент готова на 49%. Разрешение на строительство застройщик «Вита» получил от департамента архитектуры и градостроительства 24 декабря 2021 года. Изначально оно действовало до 24 марта 2023 года. Но в декабре прошлого года разрешение продлили до 24 февраля 2024 года. Во втором квартале 2024-го дом как раз планируют ввести в эксплуатацию. По планам, в новостройке будет 192 квартиры площадью от 30 до 62 кв. м.