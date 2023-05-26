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Сотрудники ГИБДД выявили 36 нарушений ПДД в Тюкалинском районе Омской области

26 мая 2023, 12:00
Фото: Город55
иллюстрация
В ходе проверок задержали трех водителей без прав.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в Тюкалинском районе во время авиапатрулирования выявили 36 нарушений ПДД.

«Совместная работа сотрудников территориального отдела Госавтоинспекции и специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области прошла в формате сплошных проверок водителей транспортных средств», — сообщили в полиции.

В ходе проверок задержали трех водителей без прав. Кроме того, выявлено 2 нарушения правил перевозки детей и 2 — нарушения тонировки. Также сотрудники поймали 12 водителей, которые ехали не пристегнутыми к ремню безопасности.

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#Ксения Карагодина#ПДД#Нарушение пдд#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Транспорт#Видео
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