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Штрафов почти на 1 млн. Омские антимонопольщики снова наказали «Межоблгаз»

26 мая 2023, 11:17
Фото: Город55
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Омское УФАС за бездействие оштрафовало «Межоблгаз» на 300 тысяч рублей

В 2023 году сумма штрафов составила 700 тысяч рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области сообщает, что ООО «Межоблгаз» признали виновным в совершении административного правонарушения. Организация нарушила порядок рассмотрения заявок граждан, оставив их без рассмотрения. Наложен штраф — 300 тысяч рублей.

«Суммарный штраф по трем постановлениям в отношении сетевой организации составил 300 тысяч рублей», — уточнили в УФАС.

Омичи вынуждено обратились с жалобой в Омское УФАС. Оказалось, что после подачи заявки с ними не заключили договоры на подключение их домовладений к газораспределительным сетям в рамках догазификации. Бездействие «Межоблгаза» привело к ущемлению интересов и прав заявителей.

Кроме того, организацию уже привлекали к административной ответственности. За этот год на нее наложили 700 тысяч рублей штрафа.

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#Ксения Карагодина#Омск#Деньги#Штраф#Административный штраф#УФАС#Догазификация#ООО «Межоблгаз»#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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