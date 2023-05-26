Штрафов почти на 1 млн. Омские антимонопольщики снова наказали «Межоблгаз»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области сообщает, что ООО «Межоблгаз» признали виновным в совершении административного правонарушения. Организация нарушила порядок рассмотрения заявок граждан, оставив их без рассмотрения. Наложен штраф — 300 тысяч рублей.
«Суммарный штраф по трем постановлениям в отношении сетевой организации составил 300 тысяч рублей», — уточнили в УФАС.
Омичи вынуждено обратились с жалобой в Омское УФАС. Оказалось, что после подачи заявки с ними не заключили договоры на подключение их домовладений к газораспределительным сетям в рамках догазификации. Бездействие «Межоблгаза» привело к ущемлению интересов и прав заявителей.
Кроме того, организацию уже привлекали к административной ответственности. За этот год на нее наложили 700 тысяч рублей штрафа.