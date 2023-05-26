Штрафов почти на 1 млн. Омские антимонопольщики снова наказали «Межоблгаз»

Омичи вынуждено обратились с жалобой в Омское УФАС. Оказалось, что после подачи заявки с ними не заключили договоры на подключение их домовладений к газораспределительным сетям в рамках догазификации. Бездействие «Межоблгаза» привело к ущемлению интересов и прав заявителей.