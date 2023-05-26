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Сбер выступил генеральным партнером Фестиваля «Золотая маска»

26 мая 2023, 10:11
Фото: ПАО Сбербанк
Сбер традиционно выступил генеральным партнером Фестиваля «Золотая Маска», который в этом году проходит в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Омске – с 25 мая по 2 июня сразу на трех ведущих театральных площадках города будут представлены спектакли ведущих российских театров.

В Омске фестиваль проходит при поддержке правительства региона, генеральный партнер программы в городах России – Сбер. Показы лучших постановок страны пройдут в Омском академическом театре драмы, Музыкальном театре, а также в Театре кукол, актера и маски «Арлекин».

Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» – главная профессиональная награда за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на Премию «Золотая Маска», – масштабный и самый представительный театральный форум, собирающий в Москве спектакли из десятков российских городов. Омские театры ежегодно принимают участие в московской программе, в ее конкурсных и внеконкурсных проектах. Региональная программа фестиваля делает доступными лучшие образцы современного сценического искусства зрителям в самых разных уголках страны.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Фестиваль и премия «Золотая Маска» существуют уже 29 лет – и более 20 лет из них Сбер является партнером фестиваля. Это сотрудничество для нас – часть жизни, его результатом становятся важные социальные и культурные проекты – онлайн-трансляции постановок, показы в кинотеатрах по всей стране, программа тифлокомментирования, гастроли лауреатов и номинантов «Золотой Маски» в городах России.
Мы гордимся активным участием в жизни фестиваля, ведь это возможность вместе с организаторами выходить за рамки привычного, экспериментировать, искать новые грани применения наших цифровых инструментов, технологий и решений в такой области, как театральное искусство».
#Общество#Город#Омск
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