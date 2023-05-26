Сбер выступил генеральным партнером Фестиваля «Золотая маска»

Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» – главная профессиональная награда за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на Премию «Золотая Маска», – масштабный и самый представительный театральный форум, собирающий в Москве спектакли из десятков российских городов. Омские театры ежегодно принимают участие в московской программе, в ее конкурсных и внеконкурсных проектах. Региональная программа фестиваля делает доступными лучшие образцы современного сценического искусства зрителям в самых разных уголках страны.