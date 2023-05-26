РЭО выступил за снижение числа экспертиз просроченной еды ретейла

Сейчас по закону при необходимости изготовления кормов и кормовых добавок из некачественной пищевой продукции требуется провести две ветеринарно-санитарные экспертизы. Сначала оценивается пригодность пищевой продукции для использования в качестве корма, а затем разрешается выпуск продукции на рынок.