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РЭО выступил за снижение числа экспертиз просроченной еды ретейла

26 мая 2023, 11:19
Фото: 1MI
Российский экологический оператор предлагает сократить количество ветеринарно-санитарных экспертиз для просроченных и некачественных продуктов, которые образуются в сетях розничной торговли.

Это предложение направлено на уменьшение объемов захоронения пищевых отходов на полигонах и совершенствование регулирования в сфере утилизации пищевой продукции для производства кормов и кормовых продуктов, передает nashgorod.ru.

Предложение было озвучено в рамках Недели поддержки компостирования, где представители Российского экологического оператора приняли участие в круглом столе, посвященном переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в розничной торговле образуется значительное количество пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Существующее регулирование в области переработки таких отходов не позволяет эффективно сократить объемы захоронения на полигонах. Много времени уходит на проведение экспертиз, из-за чего продукция перестает подлежать переработке, отметил он.

Сейчас по закону при необходимости изготовления кормов и кормовых добавок из некачественной пищевой продукции требуется провести две ветеринарно-санитарные экспертизы. Сначала оценивается пригодность пищевой продукции для использования в качестве корма, а затем разрешается выпуск продукции на рынок.

Учитывая, что корм и кормовые добавки подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе, предлагается исключить проведение экспертизы для некачественных пищевых продуктов, которые предназначены для использования в качестве корма, поскольку экспертиза в любом случае будет проводиться для готовой продукции в виде кормовой продукции.

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов пояснил, что в условиях усиленного развития животноводства особую важность приобретает проблема дефицита источников кормового белка, который оценивается в 1,8 - 2,1 миллиона тонн ежегодно. По его словам, необходимо создать комплексную систему и инфраструктуру для эффективного управления пищевой продукцией с истекшим сроком годности в Российской Федерации.

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