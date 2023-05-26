РЭО провёл показ мод с коллекциями из вторичного сырья в рамках НМЭК

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В создании одной из коллекций участвовала вице-премьер Виктория Абрамченко. Дефиле посетили ведущая, главред журнала Super Алена Жигалова и российский модельер, заслуженный художник России Игорь Чапурин.
«Коллекция вышла замечательная. Апсайклинг становится трендом, и это интересное решение. На подиуме увидела много необычных работ молодых дизайнеров, не уступающих модным домам», — поделилась впечатлениями Виктория Абрамченко.
По ее словам, в РФ из 200 тысяч тонн отходов текстиля утилизируют не более 5−10%. Поэтому, считает Абрамченко, особенно важно, чтобы каждый россиянин не ленился отправлять старую одежду на переработку или передавать нуждающимся. Также отличным решением является апсайклинг — еще один способ дать вторую жизнь старым вещам. Вице-премьер выразила уверенность, что апсайклинг непременно займет свою нишу в современной индустрии моды.
На показе были представлены три коллекции: студентов академии им. А. Л. Штиглица, известного петербургского модельера Татьяны Парфеновой, а также коллекция, впервые показанная на форуме «Таврида.АРТ» в 2022 году.
«Студенты создали коллекцию из вторичного сырья, собранного в рамках акции „Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды“. Жители Петербурга сдавали в баки „Второго дыхания“ старую одежду и текстиль, из которых и были созданы новые модные вещи, которые мы увидели на показе», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он с удовлетворением отметил, что молодые дизайнеры смогли продемонстрировать всю актуальность апсайклинга, а также его способность органично вписаться в индустрию моды. Коллекции посвящены темам устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.
Невский международный экологический конгресс проводится 25 и 26 мая. В его рамках РЭО организует несколько экологических мероприятий, среди которых показ мод, выставка современного искусства, экологический забег, субботники и мастерская переработки.