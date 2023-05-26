РЭО провёл показ мод с коллекциями из вторичного сырья в рамках НМЭК

По ее словам, в РФ из 200 тысяч тонн отходов текстиля утилизируют не более 5−10%. Поэтому, считает Абрамченко, особенно важно, чтобы каждый россиянин не ленился отправлять старую одежду на переработку или передавать нуждающимся. Также отличным решением является апсайклинг — еще один способ дать вторую жизнь старым вещам. Вице-премьер выразила уверенность, что апсайклинг непременно займет свою нишу в современной индустрии моды.