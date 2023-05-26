РЭО показал документальный фильм об экономике замкнутого цикла

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что тема экономики замкнутого цикла сегодня является одной из важнейших в мировой повестке. Цель фильма, сказал он, показать значимость циркулярной экономики, и этого получилось добиться. По его словам, данный проект несет в себе высокую просветительскую ценность.