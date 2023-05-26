Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Изображение материала

РЭО показал документальный фильм об экономике замкнутого цикла

26 мая 2023, 15:15
Российский экологический оператор (РЭО) представил документальный фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?». Премьера состоялась на X Невском международном экологическом конгрессе.

Материал создан совместно с Первым каналом. В фильме снялись вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Правительства Краснодарского края.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что тема экономики замкнутого цикла сегодня является одной из важнейших в мировой повестке. Цель фильма, сказал он, показать значимость циркулярной экономики, и этого получилось добиться. По его словам, данный проект несет в себе высокую просветительскую ценность.

«Чтобы решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами, важно изменить мышление в сторону сортировки, переработки и повторного использования максимального количества отходов. Это ключ к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков», — отметил Буцаев.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, съемочная группа побывала на 15 действующих объектах по обращению с отходами, в том числе по переработке пластика, макулатуры, электролома и текстиля. Авторы ленты взяли интервью у известных экологов и представителей власти. Съемки проходили на Байкале, в Арктике, на Черном море.

«Проект познавательный и, по-моему, очень своевременный. И что важно: команде удалось доступно рассказать о циркулярной модели экономики», — отметила Высоцкая.

Комментируя выход фильма, Конюхов отметил, что уже давно говорил о загрязнении Мирового океана и, в частности, о наличии в Тихом океане плавающего острова из пластикового мусора.

«Я его видел своими глазами. Проблема есть, и важно что-то делать уже сейчас, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому принял решение участвовать в съемках этого фильма», — подчеркнул Конюхов.

Подпишитесь
Место в совете директоров РЕЛЕРО может занять контрразведчик и человек Чемезова
Сегодня, 12:10
В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского
Сегодня, 09:22
Нечем оповещать. В Омске не работают больше 40 электросирен
Сегодня, 08:01
Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:18
В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области
Сегодня, 06:29
Инвестиции в ПИФы становятся все более популярными среди российских инвесторов
Сегодня, 03:00