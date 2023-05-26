РЭО показал документальный фильм об экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Материал создан совместно с Первым каналом. В фильме снялись вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Правительства Краснодарского края.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что тема экономики замкнутого цикла сегодня является одной из важнейших в мировой повестке. Цель фильма, сказал он, показать значимость циркулярной экономики, и этого получилось добиться. По его словам, данный проект несет в себе высокую просветительскую ценность.
«Чтобы решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами, важно изменить мышление в сторону сортировки, переработки и повторного использования максимального количества отходов. Это ключ к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков», — отметил Буцаев.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, съемочная группа побывала на 15 действующих объектах по обращению с отходами, в том числе по переработке пластика, макулатуры, электролома и текстиля. Авторы ленты взяли интервью у известных экологов и представителей власти. Съемки проходили на Байкале, в Арктике, на Черном море.
«Проект познавательный и, по-моему, очень своевременный. И что важно: команде удалось доступно рассказать о циркулярной модели экономики», — отметила Высоцкая.
Комментируя выход фильма, Конюхов отметил, что уже давно говорил о загрязнении Мирового океана и, в частности, о наличии в Тихом океане плавающего острова из пластикового мусора.
«Я его видел своими глазами. Проблема есть, и важно что-то делать уже сейчас, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому принял решение участвовать в съемках этого фильма», — подчеркнул Конюхов.