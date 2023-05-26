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Приедут 4 команды. В Омске пройдет хоккейный турнир имени Виктора Блинова

26 мая 2023, 13:02
Фото: Город55
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В Омске спустя 5 лет возобновят хоккейный турнир имени Виктора Блинова

Турнир пройдет впервые с 2018 года.

Сегодня, 26 мая, стало известно, что в Омске возобновят хоккейный турнир им. Виктора Блинова. Состязания пройдут на «G-Drive Арене».

В телеграм-канале «Хайруллин Live» сообщили, что с 20 по 25 августа в турнире примут участие пять клубов:

  • «Авангард»;
  • «Локомотив»;
  • «Нефтехимик»;
  • «Салават Юлаев»;
  • «Барыс».

Отметим, что в первом мачте соперником омского «Авангарда» станет нижнекамский «Нефтехимик».

Напомним, что первый Мемориал имени Виктора Блинова провели в 1982 году. Однако из-за вынужденного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху традиция прервалась. О возвращении турнира рассказал в апреле генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

В Омск хотят вернуть хоккейный турнир Мемориал имени Виктора Блинова
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#Ксения Карагодина#Хоккей#Авангард хоккей#Арена#G-Drive Арена#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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