Приедут 4 команды. В Омске пройдет хоккейный турнир имени Виктора Блинова

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сегодня, 26 мая, стало известно, что в Омске возобновят хоккейный турнир им. Виктора Блинова. Состязания пройдут на «G-Drive Арене».
В телеграм-канале «Хайруллин Live» сообщили, что с 20 по 25 августа в турнире примут участие пять клубов:
Отметим, что в первом мачте соперником омского «Авангарда» станет нижнекамский «Нефтехимик».
Напомним, что первый Мемориал имени Виктора Блинова провели в 1982 году. Однако из-за вынужденного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху традиция прервалась. О возвращении турнира рассказал в апреле генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.