Президент РФ предложил объявить Пятилетие созидательного труда для бизнеса

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Глава государства во время этой встречи предложил идею проведения в России Пятилетия конструктивного предпринимательского труда. Предложенное решение отвечает интересам бизнес-сообщества и общественным ожиданиям, пишет ТАСС.
"Воскрешение исторических традиций и расширение новых подходов в отечественном предпринимательстве являются важнейшими факторами общественной стабильности и нашего суверенитета в самом прямом и глубоком значении этого слова. Это касается суверенитета в технологическом, промышленном и даже культурном и ценностном контекстах," - отметил Путин.
Президент выразил убеждение, что успех любого бизнес-проекта укрепляет страну в целом. Каждая успешная компания создает рабочие места для граждан, её продукты удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а рост доходов способствует увеличению налоговых поступлений.
Президент также подчеркнул значимость роли российских предпринимателей в укреплении страны и поддержании её суверенитета. Он отметил появление в России широкого класса предпринимателей, ориентированных на патриотические ценности. Российские бизнесмены, отказываясь от сомнительных инвестиций в страны Запада, все больше вкладываются в развитие регионов России, благотворительные и научные проекты.