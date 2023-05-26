Президент РФ предложил объявить Пятилетие созидательного труда для бизнеса

Президент также подчеркнул значимость роли российских предпринимателей в укреплении страны и поддержании её суверенитета. Он отметил появление в России широкого класса предпринимателей, ориентированных на патриотические ценности. Российские бизнесмены, отказываясь от сомнительных инвестиций в страны Запада, все больше вкладываются в развитие регионов России, благотворительные и научные проекты.