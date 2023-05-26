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Президент РФ предложил объявить Пятилетие созидательного труда для бизнеса

26 мая 2023, 18:30
В Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Это мероприятие было торжественно организовано в честь Дня российского предпринимательства.

Глава государства во время этой встречи предложил идею проведения в России Пятилетия конструктивного предпринимательского труда. Предложенное решение отвечает интересам бизнес-сообщества и общественным ожиданиям, пишет ТАСС.

"Воскрешение исторических традиций и расширение новых подходов в отечественном предпринимательстве являются важнейшими факторами общественной стабильности и нашего суверенитета в самом прямом и глубоком значении этого слова. Это касается суверенитета в технологическом, промышленном и даже культурном и ценностном контекстах," - отметил Путин.

Президент выразил убеждение, что успех любого бизнес-проекта укрепляет страну в целом. Каждая успешная компания создает рабочие места для граждан, её продукты удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а рост доходов способствует увеличению налоговых поступлений.

Президент также подчеркнул значимость роли российских предпринимателей в укреплении страны и поддержании её суверенитета. Он отметил появление в России широкого класса предпринимателей, ориентированных на патриотические ценности. Российские бизнесмены, отказываясь от сомнительных инвестиций в страны Запада, все больше вкладываются в развитие регионов России, благотворительные и научные проекты.

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