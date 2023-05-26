Омский аэропорт планирует закупить пиротехнические ракеты на 489 тысяч рублей

Ранее Город55 подробно рассказывал, какими методами отгоняют пернатых подальше от взлетно-посадочной полосы. Это гром-пушки, отпугивающие птиц громкими выстрелами в воздух, биоакустические приборы, воспроизводящие тревожащие птиц звуки, воздушные змеи, надувные отпугиватели и др. Все это размещается по периметру аэродрома.