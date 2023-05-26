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Омский аэропорт планирует закупить пиротехнические ракеты на 489 тысяч рублей

26 мая 2023, 08:47
Фото: 1MI
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Как правило, их используют для отпугивания птиц.

Омский аэропорт планирует закупить пиротехнические ракеты «Сигнал охотника №3». Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок 23 мая. Начальная, и она же максимальная, цена аукциона составляет 489 600 рублей. Срок подачи заявок от поставщиков — до 30 мая.

Согласно сопроводительным документам, необходимо поставить 480 комплектов пиротехнических изделий с июня и до конца года. Сигналы должны быть красного, зеленого и желтого цветов.

Как правило, сигнальные ракеты используют для отпугивания птиц.

Ранее Город55 подробно рассказывал, какими методами отгоняют пернатых подальше от взлетно-посадочной полосы. Это гром-пушки, отпугивающие птиц громкими выстрелами в воздух, биоакустические приборы, воспроизводящие тревожащие птиц звуки, воздушные змеи, надувные отпугиватели и др. Все это размещается по периметру аэродрома.

Как на вечеринке. В Омском аэропорту рассказали о необычном методе отпугивания птиц
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#Аэропорт#Омский аэропорт#Сигнальные ракеты#Город#Омск#Омская область#Закупки#Евгений Игишев
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