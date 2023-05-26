Омичка завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области сообщает, что омская легкоатлетка Ирина Михайлова получила «золото» по итогам состязаний по прыжкам с шестом. Спортсменка преодолела высоту 4,45 м.
Сборную Омской области на командном турнире в Сочи представляли Анастасия Кукушкина, Софья Бункевич, Алина Костина, Ренета Тимофеева, Ирина Михайлова, Алена Самарская, Степан Кекин, Федор Долгов, Тимофей Ивченко, Матвей Рудник, Вячеслав Перебинососв и Владилен Волошин.
«С 24 по 25 мая команда региона боролась за первенство в метании диска, прыжках с шестом, прыжка в высоту и в длину, а также беге на разных дистанциях», — уточнили в ведомстве.
Второе место заняла спортсменка из Краснодара, на третьем месте — легкоатлетка из Москвы.