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Нутрициолог предупредила об опасности острых продуктов

26 мая 2023, 13:16
Нутрициолог и косметолог Елена Богатова предупредила, что частое употребление острой пищи может негативным образом повлиять на здоровье и красоту человека.

Острые продукты увеличивают потоотделение и расширяют кровеносные сосуды, вызывая покраснения кожи и жирную текстуру кожного покрова. Кроме того, острая пища в больших количествах может привести к ухудшению состояния зубов из-за разъедания зубной эмали. Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на «Лента.ру».

По мнению эксперта, умеренное потребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты не окажет серьезного влияния на внешний вид, но при наличии проблем с кожей или зубами рекомендуется ограничить потребление острых продуктов.

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