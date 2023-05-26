Нутрициолог предупредила об опасности острых продуктов

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Острые продукты увеличивают потоотделение и расширяют кровеносные сосуды, вызывая покраснения кожи и жирную текстуру кожного покрова. Кроме того, острая пища в больших количествах может привести к ухудшению состояния зубов из-за разъедания зубной эмали. Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на «Лента.ру».
По мнению эксперта, умеренное потребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты не окажет серьезного влияния на внешний вид, но при наличии проблем с кожей или зубами рекомендуется ограничить потребление острых продуктов.