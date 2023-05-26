Нечем оповещать. В Омске не работают больше 40 электросирен

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Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
Прокуратура Омска оценила то, как в городе обеспечена пожарная безопасность. Нарушений оказалось сразу несколько. Представляя итоги рейда, сотрудники надзорного ведомства напомнили, что из-за неготовности к ЧС в прошлом году в поселке Новоалександровка случился крупный пожар.
Организация пожарной безопасности — дело действительно серьезное, так что решал его городской прокурор Павел Попов через суд. В заявлении он потребовал обязать мэрию выполнить все необходимые работы на территории областного центра не позднее 1 сентября 2023 года.
Заседание получилось достаточно масштабным. На нем присутствовали и сотрудники МЧС, и представители «Ростелекома», «ОмскВодоканала». Само собой, в суд явились и работники администрации города. Были изучены результаты проверок прокуратуры и установлено, что целый ряд нарушений по пожарной безопасности допущен из-за недостаточного финансирования.
Центральный райсуд удовлетворил требования прокурора. Администрацию Омска обязали восстановить работу 43 электросирен и одну неактивную стойку оповещения. До 31 декабря 2025 года ответственные за пожарную безопасность также должны оборудовать на 28 земельных участках города источники наружного противопожарного водоснабжения. В этом числе поселки Новоалександровский, Береговой, Иртышский, Загородный, микрорайоны Степной, Самарка, Немецкий поселок и другие.
Однако пока приговор не вступил в законную силу, так как представители городской власти собираются обжаловать решение суда.
Напомним, что в пожаре на территории Новоалександровки обвиняют начальника котельного цеха ТГК №11 Евгения Масленникова и мастера фирмы «Промтек» Виталия Крючкова. В огне погиб 65-летний мужчина, было уничтожено не меньше 25 жилых домов. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.