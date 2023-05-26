Нечем оповещать. В Омске не работают больше 40 электросирен

Заседание получилось достаточно масштабным. На нем присутствовали и сотрудники МЧС, и представители «Ростелекома», «ОмскВодоканала». Само собой, в суд явились и работники администрации города. Были изучены результаты проверок прокуратуры и установлено, что целый ряд нарушений по пожарной безопасности допущен из-за недостаточного финансирования.