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Нечем оповещать. В Омске не работают больше 40 электросирен

26 мая 2023, 08:01
Фото: Город55
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Прокуратура выяснила, что в Омске не работают больше 40 электросирен

Сотрудников администрации обязали проработать этот вопрос, но они намерены обжаловать решение суда.

Прокуратура Омска оценила то, как в городе обеспечена пожарная безопасность. Нарушений оказалось сразу несколько. Представляя итоги рейда, сотрудники надзорного ведомства напомнили, что из-за неготовности к ЧС в прошлом году в поселке Новоалександровка случился крупный пожар.

Организация пожарной безопасности — дело действительно серьезное, так что решал его городской прокурор Павел Попов через суд. В заявлении он потребовал обязать мэрию выполнить все необходимые работы на территории областного центра не позднее 1 сентября 2023 года.

Заседание получилось достаточно масштабным. На нем присутствовали и сотрудники МЧС, и представители «Ростелекома», «ОмскВодоканала». Само собой, в суд явились и работники администрации города. Были изучены результаты проверок прокуратуры и установлено, что целый ряд нарушений по пожарной безопасности допущен из-за недостаточного финансирования.

Центральный райсуд удовлетворил требования прокурора. Администрацию Омска обязали восстановить работу 43 электросирен и одну неактивную стойку оповещения. До 31 декабря 2025 года ответственные за пожарную безопасность также должны оборудовать на 28 земельных участках города источники наружного противопожарного водоснабжения. В этом числе поселки Новоалександровский, Береговой, Иртышский, Загородный, микрорайоны Степной, Самарка, Немецкий поселок и другие.

Однако пока приговор не вступил в законную силу, так как представители городской власти собираются обжаловать решение суда.

Напомним, что в пожаре на территории Новоалександровки обвиняют начальника котельного цеха ТГК №11 Евгения Масленникова и мастера фирмы «Промтек» Виталия Крючкова. В огне погиб 65-летний мужчина, было уничтожено не меньше 25 жилых домов. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

В Омске обвиняемые в крупном пожаре в Новоалександровке предстанут перед судом
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#Алина Ясинская#Сирены#Системы оповещения#Суд#Пожарная безопасность#Город#Общество#Безопасность#Новости#Касается каждого#Омск
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