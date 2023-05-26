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На трассе «Омск — Черлак» пять человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле

26 мая 2023, 13:36
Фото: Управление МВД России по Омской области
Водителя «Toyota» с травмами доставили в больницу.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что на трассе «Омск — Черлак» в ДТП погибло 5 человек. Авария произошла сегодня, 26 мая, около 4 часов дня.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Выяснилось, что 42-летний водитель «Chevrolet Cruze» на 96 км (со стороны Омска) выехал на «встречку» и врезался в «Toyota Hiace». В результате аварии и последующего возгорания водитель и 4 пассажира автомобиля «Chevrolet» (34-летняя женщина, 24-летняя девушка, 17-летний подросток и 7-летний ребенок) скончались на месте. 42-летнего водителя «Toyota» доставили в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины произошедшего устанавливают. На место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.

«Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры Омской области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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