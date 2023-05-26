На трассе «Омск — Черлак» пять человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле

Выяснилось, что 42-летний водитель «Chevrolet Cruze» на 96 км (со стороны Омска) выехал на «встречку» и врезался в «Toyota Hiace». В результате аварии и последующего возгорания водитель и 4 пассажира автомобиля «Chevrolet» (34-летняя женщина, 24-летняя девушка, 17-летний подросток и 7-летний ребенок) скончались на месте. 42-летнего водителя «Toyota» доставили в больницу.