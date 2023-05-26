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Место в совете директоров РЕЛЕРО может занять контрразведчик и человек Чемезова

26 мая 2023, 12:10
Фото: 1MI
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Сейчас Николай Волобуев является заместителем гендиректора «Ростеха».

В акционерном обществе «НПО „Радиозавод А. С. Попова“» скоро пройдет годовое собрание акционеров. В официальном сообщении за подписью исполнительного директора АО Олега Даутова указана точная дата (29 июня) и озвучена повестка собрания. В частности, акционерам предстоит уточнить состав совета директоров.

— Включить, — говорится в документе, — в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве кандидата на избрание в Совет директоров Волобуева Николая Анатольевича, заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

О Волобуеве, родившемся на Орловщине в 1952 году, известно, что он почти 30 лет служил в КГБ и ФСБ, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника Управления контрразведывательных операций Департамента контрразведки. Именно Волобуев в свое время отвечал за информационное освещение дела Игоря Сутягина и ряда других шпионских процессов, докладывал о годовых показателях поимки шпионов. С 2007 года он работает в «Ростехе».

Напомним: на радиозаводе имени Попова в последние недели происходят большие изменения. Основные акционеры предприятия, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, сконцентрировали в своих руках в общей сложности 68% акций, которые потом передали в комбинированный паевой фонд «Инвестиционный траст». Цели этой передачи остаются неясными.

Теперь выясняется, что место в совете директоров, если ничего не случится, займет «человек Чемезова», который имеют обширные связи в ФСБ. 

Основной пакет акций радиозавода Попова перешел в комбинированный паевой фонд
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#Николай Эйхвальд#Радиозавод#Бизнес#Новости#Николай Волобуев
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