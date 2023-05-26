Место в совете директоров РЕЛЕРО может занять контрразведчик и человек Чемезова

О Волобуеве, родившемся на Орловщине в 1952 году, известно, что он почти 30 лет служил в КГБ и ФСБ, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника Управления контрразведывательных операций Департамента контрразведки. Именно Волобуев в свое время отвечал за информационное освещение дела Игоря Сутягина и ряда других шпионских процессов, докладывал о годовых показателях поимки шпионов. С 2007 года он работает в «Ростехе».