Место в совете директоров РЕЛЕРО может занять контрразведчик и человек Чемезова

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В акционерном обществе «НПО „Радиозавод А. С. Попова“» скоро пройдет годовое собрание акционеров. В официальном сообщении за подписью исполнительного директора АО Олега Даутова указана точная дата (29 июня) и озвучена повестка собрания. В частности, акционерам предстоит уточнить состав совета директоров.
— Включить, — говорится в документе, — в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве кандидата на избрание в Совет директоров Волобуева Николая Анатольевича, заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
О Волобуеве, родившемся на Орловщине в 1952 году, известно, что он почти 30 лет служил в КГБ и ФСБ, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника Управления контрразведывательных операций Департамента контрразведки. Именно Волобуев в свое время отвечал за информационное освещение дела Игоря Сутягина и ряда других шпионских процессов, докладывал о годовых показателях поимки шпионов. С 2007 года он работает в «Ростехе».
Напомним: на радиозаводе имени Попова в последние недели происходят большие изменения. Основные акционеры предприятия, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, сконцентрировали в своих руках в общей сложности 68% акций, которые потом передали в комбинированный паевой фонд «Инвестиционный траст». Цели этой передачи остаются неясными.
Теперь выясняется, что место в совете директоров, если ничего не случится, займет «человек Чемезова», который имеют обширные связи в ФСБ.