Лучшие из лучших. Омичам показали первый спектакль фестиваля «Золотая маска»

В Омске стартовал масштабный театральный фестиваль «Золотая маска». Он уже проводится в 12 раз, и стал одним из любимых культурных событий жителей региона. Накануне, 25 мая, состоялся первый спектакль «Отец Сергий» Камы Гинкаса (16+). Его покажут также в омской драме и сегодня, 26 мая.