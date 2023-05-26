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Лучшие из лучших. Омичам показали первый спектакль фестиваля «Золотая маска»

26 мая 2023, 09:42
Фото: Город55
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В Омске открылся театральный фестиваль «Золотая маска»

Последний день фестиваля — 2 июня.

В Омске стартовал масштабный театральный фестиваль «Золотая маска». Он уже проводится в 12 раз, и стал одним из любимых культурных событий жителей региона. Накануне, 25 мая, состоялся первый спектакль «Отец Сергий» Камы Гинкаса (16+). Его покажут также в омской драме и сегодня, 26 мая.

Лучшие работы национальной театральной премии будут представлять на суд омским зрителям еще на двух городских площадках — на сцене театра куклы, актера, маски «Арлекин» и в Музыкальном театре. В этом году фестиваль посвящают празднованию 150-летия Омского академического театра драмы, одного из старейших театров Сибири.

В программе «Золотой маски» в общей сложности представлено пять театральных работ. После «Отца Сергия» омичи увидят постановку «Волки и овцы» мастерской Петра Фоменко (12+). Ее покажут 28 и 29 мая. Далее в расписание на 1 июня поставлен «Я — Сергей Образцов» (12+). Проект посвятили великому артисту и режиссеру театра кукол.

На ближайших выходных, 27 и 28 мая, в рамках фестиваля также состоится спектакль по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (12+). Театр кукол Республики Карелия представит омским зрителям новое прочтение известного произведения. Место встречи — театр «Арлекин».

Под занавес «Золотой маски» артисты МХТ им. А. П. Чехова сыграют спектакль по знаменитому фильму Вуди Аллену «Мужья и жены» (18+). Показ состоится в Музыкальном театре.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Культура#Развлечения#Театр#Музыкальный театр#Драматический театр#Театр Арлекин#Золотая маска
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