Каждый пятый омич готов потратить всю зарплату, чтобы извиниться перед возлюбленной

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Каждый пятый омич (23%) готов потратить всю месячную зарплату, чтобы извиниться перед возлюбленной. Результаты опроса приводит аналитический отдел торговой сети «SOKOLOV».
Выяснилось, что чаще всего омские пары ссорятся из-за бытовых проблем. Так ответили 64% респондентов. При этом мужчины идут на примирение в 43% случаев.
Зачастую, в качестве искупительного подарка, мужчины покупают ювелирные украшения. В 2022 году жители Омской области потратили на ювелирку 2,7 млрд рублей. При этом, средний чек вырос на 13% и вышел на 5 091 рубль.