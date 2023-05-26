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Каждый пятый омич готов потратить всю зарплату, чтобы извиниться перед возлюбленной

26 мая 2023, 07:18
Фото: 1MI
Зачастую в качестве подарка выбирают ювелирные украшения.

Каждый пятый омич (23%) готов потратить всю месячную зарплату, чтобы извиниться перед возлюбленной. Результаты опроса приводит аналитический отдел торговой сети «SOKOLOV».

Выяснилось, что чаще всего омские пары ссорятся из-за бытовых проблем. Так ответили 64% респондентов. При этом мужчины идут на примирение в 43% случаев.

Зачастую, в качестве искупительного подарка, мужчины покупают ювелирные украшения. В 2022 году жители Омской области потратили на ювелирку 2,7 млрд рублей. При этом, средний чек вырос на 13% и вышел на 5 091 рубль.

Омичи за прошлый год потратили на ювелирные украшения 2,7 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Семья#Подарок#Зарплата#Любовь#Омск#Омская область
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