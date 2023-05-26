Инвестиции в ПИФы становятся все более популярными среди российских инвесторов

Директор по управлению активами «БКС Мир инвестиций» Альберт Галимнуров заявил, что новый ПИФ – это не только диверсификация, но и возможность получать промежуточные выплаты. При этом управляют фондом профессионалы, следящие за рынком и регулирующие портфель в зависимости от изменения ситуации. Наконец, ПИФ избавляет пайщиков от риска заморозки и блокировки активов.