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Инвестиции в ПИФы становятся все более популярными среди российских инвесторов

26 мая 2023, 03:00
Фото: 1MI
«БКС Мир инвестиций» открыл первый в РФ паевой инвестиционный фонд с регулярными выплатами - раз в квартал - на брокерский счёт. Новый ПИФ уже прошел листинг на Мосбирже, пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания mk.ru, ПИФ «БКС Капитал» состоит исключительно из активов российского финансового рынка. Приоритетными направлениями являются акции с высокой дивидендной доходностью, а также корпоративные и гособлигации с хорошими купонными ставками. ПИФ делает упор на наиболее перспективные векторы: телекоммуникационный, нефтегазовый, банковский сектор, металлургическую отрасль и химпром.

Директор по управлению активами «БКС Мир инвестиций» Альберт Галимнуров заявил, что новый ПИФ – это не только диверсификация, но и возможность получать промежуточные выплаты. При этом управляют фондом профессионалы, следящие за рынком и регулирующие портфель в зависимости от изменения ситуации. Наконец, ПИФ избавляет пайщиков от риска заморозки и блокировки активов. 

В свою очередь, директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин отметил, что сейчас на Московской бирже более 25 млн частных клиентов, и они создают стабильный спрос на новые инвестиционные продукты. Также им интересна диверсификация своих активов. По его мнению, новый ПИФ точно найдёт свою аудиторию.

Первые паевые фонды в России появились еще в 1996 году, а период их наиболее активного развития пришелся на 2018-2019 годы. Согласно данным Центробанка, в IV квартале 2022 года в РФ насчитывалось 2163 ПИФа. В 2023 году их количество продолжает расти.

Эксперты связывают рост популярности ПИФов прежде всего с ограничением на торговлю ценными бумагами недружественных государств. Розничные инвесторы, потеряв возможность приобретать эти активы, переключились на другие инструменты, в том числе подразумевающие коллективное инвестирование – паевые инвестиционные фонды.

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