Глава РЭО Буцаев: Набор резидентов в экотехнопарки завершится до конца лета

«Наш выбор в пользу экотехнопарков оказался, я бы сказал, правильным. Они должны быть введены в эксплуатацию в конце 2024 года, из восьми технологических площадок к насыщению резидентами близки уже три», — сообщил Буцаев, выступая в рамках сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов». По его словам, набор в первый экотехнопарк, в Нижегородской области, может быть закончен в конце мая. Предполагается, что остальные парки завершат эту работу до конца августа, со строительством первых объектов в 2024 году.