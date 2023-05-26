Глава РЭО Буцаев: Набор резидентов в экотехнопарки завершится до конца лета

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на полях X Невского международного экологического конгресса.
«Наш выбор в пользу экотехнопарков оказался, я бы сказал, правильным. Они должны быть введены в эксплуатацию в конце 2024 года, из восьми технологических площадок к насыщению резидентами близки уже три», — сообщил Буцаев, выступая в рамках сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов». По его словам, набор в первый экотехнопарк, в Нижегородской области, может быть закончен в конце мая. Предполагается, что остальные парки завершат эту работу до конца августа, со строительством первых объектов в 2024 году.
Программу по созданию экопромышленных парков в РФ готовили с опорой на лучшие практики, которые успели доказать свою результативность в индустриальных парках. По нормативам экотехнопарк равен обычному индустриальному парку. Всего запланировано открытие восьми экотехнопарков, по одному в каждом федеральном округе РФ. Это даст возможность обеспечить страну инфраструктурой для размещения предприятий данной категории.
В 2023 году Невский международный экологический конгресс проводится 25–26 мая. В рамках конгресса Российский экологический оператор организует ряд экологических мероприятий, в числе которых показ мод, выставка современного искусства, экологический забег, субботники и мастерская переработки.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и, соответственно, снижения экологической нагрузки на население. Цель: к 2030 году добиться сортировки 100% объема ТКО и снижения на 50% объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение подобных показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.