Глава РЭО Буцаев: АИС позволит регоператорам экономить 20-25%

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Система будет отвечать за прослеживаемость твердых коммунальных отходов (ТКО) и автоматически отправлять сведения о них в инфосистему, позволяя региональным операторам сокращать расходы на оптимизацию бизнес-процессов на 20-25%.
Запуск в работу инфосистемы прокомментировал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев в рамках своего выступления на онлайн-совещании с регоператорами. Он назвал АИС «А.ПРО» единственным на сегодняшний день софтом, который был создан с учетом отраслевой специфики. Особенно ценно то, что он способен устранить проблемы, которые выступали для отрасли системными и не могли быть решены в течение долгого времени. Буцаев отметил, что в разработке продукта принимали участие Российский экологический оператор и команда «А.ПРО». На данный момент две стороны уже находятся в официальных правовых отношениях.
Благодаря системе можно установить маршрут перемещения ТКО от контейнерной площадки до сортировочного пункта или места размещения. Анализируя такую работу, система составляет рейтинги по регионам на основе охвата, согласно характеристикам федерального проекта по ТКО, и относительно качества. Такая введенная в обиход инновация помогает серьезно уменьшить объемы так называемого невывоза, то есть обеспечить максимально высокое качество оказываемой услуги.
Кроме главной функции — минимизации объема невывозимых отходов, платформа обладает следующими опциями: планировать маршруты, облегчая деятельность логиста, осуществлять онлайн-мониторинг выполнения задач по вывозу мусора, и позволяет более оперативно выходить из форс-мажорных ситуаций.
АИС дает возможность самим региональным операторам следить за эффективностью работы компании на каждом из действующих кластеров, а также контролировать соблюдение KPI штата работников и при необходимости корректировать их действия.
По словам заместителя гендиректора по цифровизации ППК «РЭО» Алексея Бурова, продукт, который на конференции представил Российский экологический оператор, позволит максимально автоматизировать работу регоператоров, более тщательно собирать и передавать информацию как субъекту, так и в государственную информационную систему. На мероприятии компания детально рассказала о функционале такой разработки, о всех составляющих программного продукта и роли его основных показателей. Эксплуатация системы ведется в добровольном порядке, она уже получила первую популярность у ряда региональных операторов. Для ее подключения потребуется подать заявку в РЭО.