Глава РЭО Буцаев: АИС позволит регоператорам экономить 20-25%

Запуск в работу инфосистемы прокомментировал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев в рамках своего выступления на онлайн-совещании с регоператорами. Он назвал АИС «А.ПРО» единственным на сегодняшний день софтом, который был создан с учетом отраслевой специфики. Особенно ценно то, что он способен устранить проблемы, которые выступали для отрасли системными и не могли быть решены в течение долгого времени. Буцаев отметил, что в разработке продукта принимали участие Российский экологический оператор и команда «А.ПРО». На данный момент две стороны уже находятся в официальных правовых отношениях.