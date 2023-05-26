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Глава Омского района оценил новую модульную амбулаторию в Морозовке

26 мая 2023, 07:18
Фото: Администрация Омского района
Геннадий Долматов побывал на строящемся объекте. Медучреждение начнет принимать пациентов уже в этом году.

Сегодня, 26 мая, руководитель пригородного муниципалитета Геннадий Долматов совместно с главой Морозовского поселения Александром Мишенковым посетили ряд объектов, среди них – строящаяся модульная амбулатория в Морозовке.

«Сегодня побывал на строящейся модульной врачебной амбулатории в селе Морозовка. Открытие запланировано уже в этом году. Здание построено, проведены инженерные коммуникации. На очереди наружные работы и благоустройство территории», - сообщил глава Омского района своим подписчикам в соцсетях.

На фотографиях, которые опубликовал у себя на странице Геннадий Долматов, видно, что вход в амбулаторию оснащен стационарным панцирным пандусом, отделка почти готова, установлены межкомнатные двери, смонтирована электропроводка и налажено освещение.

Фото: vk.com/dolmatov_72

Сообщается, что общая площадь амбулатории составляет 273 квадратных метра. Техзаданием предусмотрены просторный коридор для комфортного ожидания приема, стоматологический кабинет, смотровой кабинет, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет приема пациентов, стерилизационная, комната медицинского персонала. Также здесь расположится подстанция скорой медицинской помощи.

Строительство амбулатории в Морозовке ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», рассчитанной до 2025 года. Его задача – сделать медицинскую помощь более доступной населению районов за счет устранения кадрового дисбаланса медработников, замены санитарного автотранспорта, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки новых объектов, а также ремонта действующих медучреждений.

#Омск#Омская область#Омский район#Важное#Общество#Наталья Александрова
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