Глава Омского района оценил новую модульную амбулаторию в Морозовке

Строительство амбулатории в Морозовке ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», рассчитанной до 2025 года. Его задача – сделать медицинскую помощь более доступной населению районов за счет устранения кадрового дисбаланса медработников, замены санитарного автотранспорта, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки новых объектов, а также ремонта действующих медучреждений.