Герман Греф: Процент участия малых и средних предприятий в ВВП может вырасти вдвое

Согласно данным, полученным от Сбера, на 1 апреля текущего года доля кредитного портфеля предприятий МСП выросла до 46,9% против 32,6% в 2020 году. Кредитный портфель банка в данном сегменте также стремительно растет — в 1,6 раза превышая темпы рынка в целом. По данным на 1 января текущего года, он составил 4,4 трлн рублей. Как сообщает expert.ru, растет и процент кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса: он составляет в Сбере 16% от общего количества активных клиентов МСП. В то же время в среднем по рынку эта цифра составляет 8,4%.