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Герман Греф: Процент участия малых и средних предприятий в ВВП может вырасти вдвое

26 мая 2023, 19:11
Фото: http://kremlin.ru/
В Сбербанке увеличивают долю кредитов, предоставляемых малым и средним предприятиям (МСП), наблюдая в данном сегменте потенциал роста. На полях форума «ОПОРЫ РОССИИ» глава Сбера Герман Греф сообщил о минимум двукратном потенциале роста доли МСП в ВВП.

Глава Сбербанка отметил, что количество предприятий малого бизнеса выросло не только в период пандемии, но и в минувшем экономически сложном году, поскольку российское правительство оказывает им всестороннюю поддержку.

По мнению Грефа, в настоящий момент следует повысить доступность кредитования для предприятий малого бизнеса, произвести унификацию государственных программ и увеличить по ним лимиты.

В ходе мероприятия глава Сбера заявил о необходимости проведения ежеквартальной аналитики данных об эффективности мер поддержки предприятий малого бизнеса. В случае использования таких мер недобросовестным образом их следует отменять. Те меры, которые приносят результаты, необходимо расширять. Греф также убежден, что указанные процессы следует унифицировать и автоматизировать.

Согласно данным, полученным от Сбера, на 1 апреля текущего года доля кредитного портфеля предприятий МСП выросла до 46,9% против 32,6% в 2020 году. Кредитный портфель банка в данном сегменте также стремительно растет — в 1,6 раза превышая темпы рынка в целом. По данным на 1 января текущего года, он составил 4,4 трлн рублей. Как сообщает expert.ru, растет и процент кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса: он составляет в Сбере 16% от общего количества активных клиентов МСП. В то же время в среднем по рынку эта цифра составляет 8,4%.

Меры государственной поддержки дают возможность увеличивать число кредитов — например, им отводится 15–20% портфеля в сегменте малых и средних предприятий. Тем не менее Греф уверен, что действующих в рамках основных программ лимитов недостаточно — их следует увеличить. В настоящий момент корпоративные клиенты кредитуются Сбером по 21 госпрограмме, среди которых 14 федеральных и 7 региональных.

Как сообщает пресс-служба банка, положительное влияние на объем кредитования оказывает и цифровизация. Так, владельцы бизнеса могут рассчитать свой кредитный потенциал в банке посредством специального сервиса в приложении «Сбербанк Онлайн». Эту возможность использовали уже свыше 500 тыс. клиентов. Сообщается, что доля кредитов, которые можно оформить в режиме онлайн всего за 3 минуты, за последние два года выросла почти до 80%.

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