ФОМС: ОМС нацелено на развитие превентивной медицины

Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский также отметил высокую роль страховых представителей в обязательном медицинском страховании. По его словам, вся система здравоохранения в стране направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до семидесяти восьми лет. Определенные ожидания от системы ОМС, содержащей инструменты по персональному сопровождению застрахованных граждан, адресной работе с недообследованными гражданами, также связаны с этим.