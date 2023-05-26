ФОМС: ОМС нацелено на развитие превентивной медицины

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Заместитель председателя ФФОМС Ирина Соколова сообщила, что, согласно данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в прошлом году профилактические осмотры прошли около 52 миллионов россиян, что составляет 100,2 процента от подлежащих к прохождению. В сравнении с 2021 годом охват профилактическими мероприятиями населения увеличился на 39 процентов.
Издание newizv.ru пишет, что в последние годы система обязательного медицинского страхования направлена на развитие превентивной медицины. Это дает возможность на ранних стадиях выявлять заболевания. По словам Соколовой, ежегодно программы профилактических мероприятий, проводимых в рамках обязательного медицинского страхования, расширяются. Список проводимых исследований в рамках скрининга злокачественных опухолей также пополняется. Система ОМС направлена на оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, на выявление обострений заболеваний и осложнений.
С 2018 года увеличивается объем медицинской помощи по направлению диспансеризации. В прошлом году ее прошли 23 миллиона граждан. Из них больше шести миллионов человек прошли обследование в рамках углубленной диспансеризации. Также система ОМС нацелена на оказание медпомощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями.
Вице-премьер Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что общее медицинское страхование двигается в сторону персонификации, усиливается адресное сопровождение, в частности в рамках диспансерного наблюдения хронических больных, профилактики осложнений и ранней диагностики заболеваний.
Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский также отметил высокую роль страховых представителей в обязательном медицинском страховании. По его словам, вся система здравоохранения в стране направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до семидесяти восьми лет. Определенные ожидания от системы ОМС, содержащей инструменты по персональному сопровождению застрахованных граждан, адресной работе с недообследованными гражданами, также связаны с этим.