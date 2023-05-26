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Этой весной в Омской области было намного меньше лесных пожаров, чем в прошлом году

26 мая 2023, 06:56
Фото: Город55
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В прошлом пожароопасном сезоне случилось на 1,3 тысячи возгораний больше.

Сотрудники Главного Управления лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) обсудили работу лесхозов в 2023 году. По информации учреждения за 25 мая, на территории региона в этом году было зарегистрировано порядка 2,5 тыс термоточек, что на 1,3 тысячи меньше в сравнении с прошлым. Под конец мая 2022 года фиксировали почти 3,8 тыс очагов возгорания.

С начала пожароопасного сезона, с 13 апреля, в Омской области произошел 371 лесной пожар. Большая часть из них (360 возгораний) было ликвидировано в первые сутки. По информации ГУЛХ, в этом году огонь из лесов не перекидывался на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

К слову, накануне, 25 мая, у пожарных, занимающихся тушением лесов, был выходной. Впервые за весь месяц ни в одном районе не фиксировали возгорания.

Ранее в Омской области вводили режим ЧС из-за природных пожаров. Не так давно, 22 мая, его отменили. Согласно результатам мониторинга МЧС, количество возгораний в лесах и полях значительно снизилось.

Вместе с тем особый противопожарный режим в регионе все еще активен. Его действие продлили до июня. Местным жителям следует строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителям положены штрафы, которые в период природных пожаров, выписывают без предупреждения.

Добавим, что, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 мая, в Омской области ожидается самый высокий класс горимости — пятый. Одновременно с этим жителям региона стоит готовиться к заморозкам до -5 градусов, которые ударят по области в ночь воскресенья, 28 мая.

Дачникам приготовиться. В Омской области ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Лесные пожары#Пожар в Омской области#Пожары в Омской области#Лесхоз#Возгорание#Пожароопасный сезон#Особый противопожарный режим
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