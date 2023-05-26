Этой весной в Омской области было намного меньше лесных пожаров, чем в прошлом году

Сотрудники Главного Управления лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) обсудили работу лесхозов в 2023 году. По информации учреждения за 25 мая, на территории региона в этом году было зарегистрировано порядка 2,5 тыс термоточек, что на 1,3 тысячи меньше в сравнении с прошлым. Под конец мая 2022 года фиксировали почти 3,8 тыс очагов возгорания.