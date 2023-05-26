ЕР анонсировала старт Всероссийского спортивного марафона «Сила России» с 1 июня

«В соответствии с запуском федерального проекта мы сейчас определяем площадки для проведения марафона «Сила России». Причем стараемся охватить не только Омск, но и районы области. Население в областном центре и районах практически одинаковое, потому мы хотим сделать примерно равное количество площадок. На сегодняшний день уже достигнута договоренность с десятью районами о проведении марафона. Будем активно вовлекать студенческую молодежь, планируем подключить вузы, в частности СибГУФК и ОмГАУ, ОмГУПС. В районах это будут местные жители, к которым мы привезем как известных спортсменов, так и профессиональных тренеров, способных разжечь интерес к занятиям физической культурой и спортом.