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ЕР анонсировала старт Всероссийского спортивного марафона «Сила России» с 1 июня

26 мая 2023, 16:19
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» объявила о запуске Всероссийского спортивного марафона «Сила России» с 1 июня по 12 августа. В его рамках по всей стране пройдут бесплатные занятия, мастер-классы и массовые зарядки с участием профессиональных спортсменов. Об итогах марафона станет известно в сентябре.

Штабы общественной поддержки «Единой России» организуют площадки для пожилых людей, где с ними будут заниматься тренеры. К участию в спортивном марафоне приглашаются и люди с ограниченными возможностями здоровья, передает rostovgazeta.ru.

Председатель совета сторонников партии Ольга Занко во время первого заседания оргкомитета марафона сообщила, что спортивную инициативу поддержали более тысячи некоммерческих организаций.

«1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – Международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», - сказала она.

В марафоне сможет участвовать любой желающий, а тренировки и лекции известных спортсменов будут доступны и онлайн. На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать площадку, посмотреть, можно ли посетить ее с детьми, оборудована ли она для инклюзивного спорта, сообщается на сайте партии ER.RU.

Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в ведомстве поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий. По его словам, особое значение этому мероприятию придает то, что серьезное внимание уделяется молодежи и членам семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

«Забота о них - важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами», - добавил он.

«В соответствии с запуском федерального проекта мы сейчас определяем площадки для проведения марафона «Сила России». Причем стараемся охватить не только Омск, но и районы области. Население в областном центре и районах практически одинаковое, потому мы хотим сделать примерно равное количество площадок. На сегодняшний день уже достигнута договоренность с десятью районами о проведении марафона. Будем активно вовлекать студенческую молодежь, планируем подключить вузы, в частности СибГУФК и ОмГАУ, ОмГУПС. В районах это будут местные жители, к которым мы привезем как известных спортсменов, так и профессиональных тренеров, способных разжечь интерес к занятиям физической культурой и спортом.

К участию в марафоне хотим привлечь наших знаменитостей, олимпийских чемпионов – Алексея Тищенко, Виталину Бацарашкину и других. В планах также организация площадки в бассейне «Альбатрос», куда мы привлечем наших самых титулованных пловцов, у которых за плечами серьезные победы на российских и международных соревнованиях. Работа ведется, и перечень площадок еще будет расширяться, сегодня уже ведем переговоры насчет проведения марафона на крупных спортивных объектах», - сообщил председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Омской области, ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев.

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