Эксперт рассказал, как повысить привлекательность отдыха в Крыму

Однако эксперт указал на закрытые аэропорты юга России, которые значительно затрудняют перевозку туристов на Крымский полуостров. Тем не менее, Барзыкин считает, что снижение цен заставит людей более активно выбирать отдых на южных курортах, включая Анапу, Геленджик и Сочи, где число бронирований превышает 75 процентов.