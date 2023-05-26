Эксперт рассказал, как повысить привлекательность отдыха в Крыму

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Pravda.Ru подтвердил это заявление и обозначил необходимость непосредственной финансовой помощи крымским отельерам и решения логистических проблем для повышения привлекательности полуострова для туристов.
Однако эксперт указал на закрытые аэропорты юга России, которые значительно затрудняют перевозку туристов на Крымский полуостров. Тем не менее, Барзыкин считает, что снижение цен заставит людей более активно выбирать отдых на южных курортах, включая Анапу, Геленджик и Сочи, где число бронирований превышает 75 процентов.