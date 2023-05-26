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Дизайнерская роспись. В Советском парке Омска за 449 тысяч отремонтируют аттракцион

26 мая 2023, 09:22
Фото: Город55
иллюстрация

В омском парке почти за полмиллиона рублей отремонтируют аттракцион

Работы проведут за 2 недели.

На портале госзакупок определились с подрядчиком, который займется ремонтном и реставрацией аттракциона «Железная дорога» в Советском парке на улице Андрианова.

Начальная цена контракта составила 449 тысяч рублей. Муниципальное предприятие Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» произведет закупку у единственного подрядчика — ИП Плетнев А. В. Работы начнутся сразу после оплаты договора.

Отметим, что по контракту работникам всего за 2 недели предстоит:

  • покраска (забор, шлагбаум, опросы освещения, пункт оператора, проверки билетов, ящики оборудования аттракциона);
  • обновить покрытие бетонных цветочниц, фигур грибочков и клумб;
  • покрасить поезд и вагончики.

Кроме того, на аттракционе появится дизайнерская роспись.

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#Ксения Карагодина#Советский парк#Парк#Аттракцион#Госзакупки#Контракт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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