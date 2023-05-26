Дизайнерская роспись. В Советском парке Омска за 449 тысяч отремонтируют аттракцион

Начальная цена контракта составила 449 тысяч рублей. Муниципальное предприятие Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» произведет закупку у единственного подрядчика — ИП Плетнев А. В. Работы начнутся сразу после оплаты договора.