Дизайнерская роспись. В Советском парке Омска за 449 тысяч отремонтируют аттракцион

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На портале госзакупок определились с подрядчиком, который займется ремонтном и реставрацией аттракциона «Железная дорога» в Советском парке на улице Андрианова.
Начальная цена контракта составила 449 тысяч рублей. Муниципальное предприятие Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» произведет закупку у единственного подрядчика — ИП Плетнев А. В. Работы начнутся сразу после оплаты договора.
Отметим, что по контракту работникам всего за 2 недели предстоит:
Кроме того, на аттракционе появится дизайнерская роспись.