Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Журналист Асламова призвала не строить иллюзий, что якобы Эрдоган — это наш человек

25 мая 2023, 13:30
Журналист-международник Дарья Асламова поделилась своим мнением о состоянии отношений между Россией и Турцией в интервью для Pravda.Ru. В свете решения России отсрочить платежи по поставкам газа в Турцию, многие рассматривают это как возможное вмешательство в выборы президента Турции.

Асламова отметила, что Владимир Путин пользуется большим уважением и популярностью в Турции. Однако она предупреждает о рисках, связанных с персонализацией внешней политики и зависимостью от личности лидера.

Она подчеркнула, что отношения между Россией и Турцией в основном определяются экономическими интересами и взаимным уважением к силе. Асламова напомнила о роли Турции в подготовке Украины к специальной операции и поставках беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

В свете этих факторов, обозреватель призывает не строить иллюзий о том, что Эрдоган является «нашим» человеком. Она указывает на то, что экономика Турции была организована по принципам военно-промышленного комплекса, что обязывает государство участвовать в различных конфликтах.

Таким образом, Асламова призывает Россию отказаться от личного подхода в отношениях с Турцией и смотреть на политическую систему и отношения с государством в целом.

Подпишитесь
Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
Сегодня, 10:56
В Омской области сменились главы двух городских поселений
Сегодня, 08:12
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
Сегодня, 08:43
Неожиданно. Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста
Сегодня, 08:38
Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель
Сегодня, 05:23
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 03:00