Журналист Асламова призвала не строить иллюзий, что якобы Эрдоган — это наш человек

Журналист-международник Дарья Асламова поделилась своим мнением о состоянии отношений между Россией и Турцией в интервью для Pravda.Ru. В свете решения России отсрочить платежи по поставкам газа в Турцию, многие рассматривают это как возможное вмешательство в выборы президента Турции.