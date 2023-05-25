Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Асламова отметила, что Владимир Путин пользуется большим уважением и популярностью в Турции. Однако она предупреждает о рисках, связанных с персонализацией внешней политики и зависимостью от личности лидера.
Она подчеркнула, что отношения между Россией и Турцией в основном определяются экономическими интересами и взаимным уважением к силе. Асламова напомнила о роли Турции в подготовке Украины к специальной операции и поставках беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
В свете этих факторов, обозреватель призывает не строить иллюзий о том, что Эрдоган является «нашим» человеком. Она указывает на то, что экономика Турции была организована по принципам военно-промышленного комплекса, что обязывает государство участвовать в различных конфликтах.
Таким образом, Асламова призывает Россию отказаться от личного подхода в отношениях с Турцией и смотреть на политическую систему и отношения с государством в целом.