Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как стало известно Городу55, заместитель министра региональной политики Омской области Олеся Потапова покинет свой пост. Сегодня, 25 мая, последний день работы Потаповой в областном правительстве.
Чиновница получила назначение в январе 2022 года. В министерстве Потапова руководила департаментом информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. До прихода в областное правительство, Олеся Потапова занимала должность директора департамента информационной политики мэрии Омска.
Место Потаповой займет нынешний руководитель Центра управления регионом Ольга Боровская.
Боровская возглавила ЦУР в феврале 2021 года. Организация занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от омичей для помощи в рассмотрении и принятии решений. Теперь кресло главы учреждения перейдет к Матвею Рубаненко, заместителю Ольги Боровской. Отметим, что Рубаненко ранее уже возглавлял ЦУР.