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Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста

25 мая 2023, 08:38
Фото: Город55
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Ее место займет руководитель Центра управления регионом Ольга Боровская.

Как стало известно Городу55, заместитель министра региональной политики Омской области Олеся Потапова покинет свой пост. Сегодня, 25 мая, последний день работы Потаповой в областном правительстве.

Чиновница получила назначение в январе 2022 года. В министерстве Потапова руководила департаментом информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. До прихода в областное правительство, Олеся Потапова занимала должность директора департамента информационной политики мэрии Омска.

Место Потаповой займет нынешний руководитель Центра управления регионом Ольга Боровская.

Боровская возглавила ЦУР в феврале 2021 года. Организация занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от омичей для помощи в рассмотрении и принятии решений. Теперь кресло главы учреждения перейдет к Матвею Рубаненко, заместителю Ольги Боровской. Отметим, что Рубаненко ранее уже возглавлял ЦУР.

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