Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста

Боровская возглавила ЦУР в феврале 2021 года. Организация занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от омичей для помощи в рассмотрении и принятии решений. Теперь кресло главы учреждения перейдет к Матвею Рубаненко, заместителю Ольги Боровской. Отметим, что Рубаненко ранее уже возглавлял ЦУР.