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Все выжили. На трассе «Омск — Большие Поля» на иномарку свалился поддон с газоблоками

25 мая 2023, 10:09
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе под Омском на иномарку свалился поддон со стройматериалами

В машине ехала семья с ребенком.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что на трассе «Омск — Большие Поля» (на 4 км) произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась сегодня, 25 мая.

Выяснилось, что 42-летний водитель грузового автомобиля «International» допустил падение груза (поддон с газоблоками) на автомобиль «Toyota Corolla», который ехал по «встречке».

В результате аварии в медучреждение доставили 35-летнюю женщину (водитель) и 2-х ее пассажиров: 34-летнего мужчину и 9-летнюю девочку. Окончательные обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#ДТП#ДТП с пострадавшими#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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