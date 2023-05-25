Все выжили. На трассе «Омск — Большие Поля» на иномарку свалился поддон с газоблоками

Выяснилось, что 42-летний водитель грузового автомобиля «International» допустил падение груза (поддон с газоблоками) на автомобиль «Toyota Corolla», который ехал по «встречке».



В результате аварии в медучреждение доставили 35-летнюю женщину (водитель) и 2-х ее пассажиров: 34-летнего мужчину и 9-летнюю девочку. Окончательные обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.