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Возле озера Чередовое в Омске убрали свалку после вмешательства прокуратуры

25 мая 2023, 05:33
Фото: Прокуратура Омской области
Очистили участок площадью больше 1 гектара.

В Омске возле озера Чередовое убрали свалку на земельном участке площадью больше 1 гектара, сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Участок земли находится в пользовании ОАО «Российские железные дороги». По решению суда, компания в принудительно порядке очистила территорию от мусора.

Случаи несанкционированного складирования отходов в Омске не редки. Так, накануне, один из жителей 16-го Военного городка сообщил редакции Города55, что в микрорайоне неизвестные сбрасывают изношенные покрышки в лесополосу:

Сотни покрышек. Омичи пожаловались на несанкционированную свалку
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Свалка#Несанкционированная свалка#РЖД#Экология#Омск#Озеро
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