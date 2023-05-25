Возле озера Чередовое в Омске убрали свалку после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:36
В Омске возле озера Чередовое убрали свалку на земельном участке площадью больше 1 гектара, сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Участок земли находится в пользовании ОАО «Российские железные дороги». По решению суда, компания в принудительно порядке очистила территорию от мусора.
Случаи несанкционированного складирования отходов в Омске не редки. Так, накануне, один из жителей 16-го Военного городка сообщил редакции Города55, что в микрорайоне неизвестные сбрасывают изношенные покрышки в лесополосу: