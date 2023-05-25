Вдоль новой развязки у Ленинградского моста в Омске появится больше тысячи деревьев

При строительстве развязки специалисты оборудуют освещение, ливневую канализацию, пешеходные переходы, дорожки для велосипедистов и парковку для машин и велосипедов. Кроме того, для отдыха на территории подрядчик поставит скамейки, создаст спортивную зону с тренажерами. Украшено все будет также клумбами и цветниками.