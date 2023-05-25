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Вдоль новой развязки у Ленинградского моста в Омске появится больше тысячи деревьев

25 мая 2023, 05:56
Фото: пресс-служба администрации Омска
Рядом с дорожным объектом также сформируют клумбы и цветники.

Для строительства транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостов уберут 260 кленов, которые считаются сорной порослью. Работы по их вырубке уже согласованы комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

В качестве компенсационной высадки подрядная организация посадит больше тысячи деревьев и кустарников ценных пород. В скором времени горожане увидят серебристый тополь, кустовую иву, кизильник вдоль новой транспортной развязки у Ленинградского моста. Компания также будет облагораживать территорию кустовой гортензией и посеет газонные травы. Площадь работы — почти 10,5 кв м.

Фото: пресс-служба администрации Омска

При строительстве развязки специалисты оборудуют освещение, ливневую канализацию, пешеходные переходы, дорожки для велосипедистов и парковку для машин и велосипедов. Кроме того, для отдыха на территории подрядчик поставит скамейки, создаст спортивную зону с тренажерами. Украшено все будет также клумбами и цветниками.

Напомним, что строительством занимается ООО «Стройтраст» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Разрабатывала проектную документацию ООО «Автодорпроект». Общая протяженность развязки составит 670 метров. Она свяжет между собой улицу 3-ю Островскую и Ленинградский проспект. 

В Омске нашли подрядчика для строительства развязки на Левобережье
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Дороги#Транспортная развязка#Ленинградский мост#Подрядчик#Снос деревьев#Посадка деревьев
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