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В Омской области вынесли приговор водителю с поддельными правами

25 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI
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Удостоверение мужчина приобрел за 28 тысяч рублей.

В Полтавском районе вынесли приговор мужчине, который использовал ездил за рулем с поддельным водительским удостоверением, сообщили 25 мая в пресс-службе Полтавского районного суда.

Выяснилось, что 41-летний житель деревни Шаровка купил заведомо поддельный документ у неизвестного за 28 тысяч рублей в интернете. Водительское удостоверение с категориями «В», «В1», «М» ему пришло по почте.

В конце октября 2022 года мужчина по поддельным правам оформил на себя стаховой полис. В середине декабря подсудимый ехал за рулем на автомобиле «ВАЗ-21099» в Полтавке, когда его остановил инспектор Госавтоинспекции. Тут подделка и вскрылась.

Свою вину подсудимый полностью признал.

«По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев», — сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Водительские права#Подделка#Полтавский район#Происшествия#Омская область#Приговор#Омск
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