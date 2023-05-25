В Омской области вынесли приговор водителю с поддельными правами

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Полтавском районе вынесли приговор мужчине, который использовал ездил за рулем с поддельным водительским удостоверением, сообщили 25 мая в пресс-службе Полтавского районного суда.
Выяснилось, что 41-летний житель деревни Шаровка купил заведомо поддельный документ у неизвестного за 28 тысяч рублей в интернете. Водительское удостоверение с категориями «В», «В1», «М» ему пришло по почте.
В конце октября 2022 года мужчина по поддельным правам оформил на себя стаховой полис. В середине декабря подсудимый ехал за рулем на автомобиле «ВАЗ-21099» в Полтавке, когда его остановил инспектор Госавтоинспекции. Тут подделка и вскрылась.
Свою вину подсудимый полностью признал.
«По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев», — сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.