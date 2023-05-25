В Омской области вынесли приговор водителю с поддельными правами

В конце октября 2022 года мужчина по поддельным правам оформил на себя стаховой полис. В середине декабря подсудимый ехал за рулем на автомобиле «ВАЗ-21099» в Полтавке, когда его остановил инспектор Госавтоинспекции. Тут подделка и вскрылась.