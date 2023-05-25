В Омской области сменились главы двух городских поселений

Кроме того, поменялся глава в Ингалинском сельском поселении Большереченского района. Теперь ответственность за населенный пункт перешла к Андрею Хиленко. Он заменил Степана Дорошенко, который руководил поселением с конца 2015 года. Известно также, что его переизбирали в конце 2020 года.