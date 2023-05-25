В Омской области сменились главы двух городских поселений

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Стали известны результаты непрямых выборов глав двух муниципальных образований. Данные представили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Депутатам советов поселений предстояло выбрать подходящих руководителей из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Так, депутат Любинского горсовета от партии «Единая Россия» Инна Копцева стала главой Любинского городского поселения. До этого, с ноября 2014 года, она руководила «Ресурсным информационно-методическим центром в сфере образования», который расположен на территории муниципального района.
Ранее райцентр возглавлял бывший юридический консультант Драгунского психоневрологического интерната и глава Алексеевского сельского поселения Виталий Драняев. Он занимал кресло главы Любинского поселения на протяжении одного срока, с лета 2019 года.
Кроме того, поменялся глава в Ингалинском сельском поселении Большереченского района. Теперь ответственность за населенный пункт перешла к Андрею Хиленко. Он заменил Степана Дорошенко, который руководил поселением с конца 2015 года. Известно также, что его переизбирали в конце 2020 года.
Ранее Город55 писал о досрочной отставке главы Атирского сельского поселения. Иван Кириллов должен был оставить пост из-за утраты доверия. По информации Тарской межрайонной прокуратуры, он утаил сведения о недвижимом имуществе на сумму больше 2,5 млн рублей.