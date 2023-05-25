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Published Сегодня, 11:02

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В Омске запретили обрезать деревья, но только летом

25 мая 2023, 11:02
Фото: Город55
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Причина — у деревьев начался активный период сокодвижения, роста и обновления кроны.

В пресс-центре администрации Омска сообщили, что в регионе запретили санитарную обрезку деревьев в летний период. Такое решение приняли на городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

«Причина — у деревьев начался активный период сокодвижения, роста и обновления кроны», — уточнили в пресс-службе.

Однако в исключительных случаях агрономы все же могут срезать нависающие сухие или частично поломанные ветки. Например, когда речь идет о безопасности людей или в местах повышенной концентрации ДТП.

Кроме того, на заседании обсудили обрезку 30 возрастных лиственниц, произрастающих возле авиамодельного кордрома на территории ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. Агрономы и дендролог Михаил Григорьевич были против глубокой обрезки, но ветки стали мешать проведению занятий и соревнований по авиамоделированию.

«По этому вопросу принято решение провести выездное заседание, чтобы изучить все обстоятельства, комиссия также запросит дополнительные материалы и разъяснения для вынесения решения», — пояснили в мэрии.
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#Ксения Карагодина#Деревья#Мэрия Омска#Благоустройство#Благоустройство города#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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