В Омске запретили обрезать деревья, но только летом

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В пресс-центре администрации Омска сообщили, что в регионе запретили санитарную обрезку деревьев в летний период. Такое решение приняли на городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.
«Причина — у деревьев начался активный период сокодвижения, роста и обновления кроны», — уточнили в пресс-службе.
Однако в исключительных случаях агрономы все же могут срезать нависающие сухие или частично поломанные ветки. Например, когда речь идет о безопасности людей или в местах повышенной концентрации ДТП.
Кроме того, на заседании обсудили обрезку 30 возрастных лиственниц, произрастающих возле авиамодельного кордрома на территории ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. Агрономы и дендролог Михаил Григорьевич были против глубокой обрезки, но ветки стали мешать проведению занятий и соревнований по авиамоделированию.
«По этому вопросу принято решение провести выездное заседание, чтобы изучить все обстоятельства, комиссия также запросит дополнительные материалы и разъяснения для вынесения решения», — пояснили в мэрии.