В Омске запретили обрезать деревья, но только летом

Кроме того, на заседании обсудили обрезку 30 возрастных лиственниц, произрастающих возле авиамодельного кордрома на территории ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. Агрономы и дендролог Михаил Григорьевич были против глубокой обрезки, но ветки стали мешать проведению занятий и соревнований по авиамоделированию.