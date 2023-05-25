В Омске военнослужащему отказали в увольнении по окончании контракта, а затем осудили

Такие случаи уже происходили в ряде регионов России. Так, например, гарнизонный суд в Перми отказал контрактнику в увольнении со службы в феврале нынешнего года. В 2020 году он заключил с Минобороны РФ в лице командира войсковой части контракт на два года. В мае 2022 года военнослужащий подал рапорт об увольнении в связи с его истечением, однако в увольнении ему было отказано со ссылкой Указ президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Пермского гарнизонного военного суда.