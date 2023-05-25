В Омске военнослужащему отказали в увольнении по окончании контракта, а затем осудили

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Омском гарнизонном суде вынесли приговор младшему сержанту Сергею Григорьеву, сообщили в пресс-службе военных судов 25 мая. Военнослужащий по окончании срока контракта обратился к командованию с соответствующим рапортом, но получил отказ.
В конце ноября прошлого года контрактник самовольно оставил военную часть, а 22 марта 2023 года добровольно пришел в военный следственный отдел.
«Суд назначил Григорьеву наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.
Отметим, что это первый публично озвученный прецедент в Омской области, когда после окончания контракта военнослужащего отказались уволить со службы.
Такие случаи уже происходили в ряде регионов России. Так, например, гарнизонный суд в Перми отказал контрактнику в увольнении со службы в феврале нынешнего года. В 2020 году он заключил с Минобороны РФ в лице командира войсковой части контракт на два года. В мае 2022 года военнослужащий подал рапорт об увольнении в связи с его истечением, однако в увольнении ему было отказано со ссылкой Указ президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Пермского гарнизонного военного суда.