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В Омске в квартире нашли полуразложившийся труп 60-летнего мужчины

25 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI
Причина смерти мужчины пока не установлена
Тревогу забили соседи и родственники, которые давно не видели омича.

В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах смерти 60-летнего мужчины, полуразложившееся тело которого нашли в квартире дома по улице Бородина.

«Во вторник, 23 мая, около 12:52 в квартире многоэтажного дома было обнаружено тело хозяина. По заключению экспертов, следов насилия на трупе не обнаружено», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Тревогу по поводу длительного отсутствия мужчины забили соседи и родственники, которые в итоге и попали в квартиру.

Сейчас тело мужчины направлено в морг для вскрытия, чтобы установить истинные причины смерти.

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#Смерть#Пенсионеры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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