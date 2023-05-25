В Омске в квартире нашли полуразложившийся труп 60-летнего мужчины

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах смерти 60-летнего мужчины, полуразложившееся тело которого нашли в квартире дома по улице Бородина.
«Во вторник, 23 мая, около 12:52 в квартире многоэтажного дома было обнаружено тело хозяина. По заключению экспертов, следов насилия на трупе не обнаружено», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Тревогу по поводу длительного отсутствия мужчины забили соседи и родственники, которые в итоге и попали в квартиру.
Сейчас тело мужчины направлено в морг для вскрытия, чтобы установить истинные причины смерти.