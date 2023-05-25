В Омске предстанет перед судом экс-начальник отдела УМВД, крышевавший табачные ларьки

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омска. Его обвиняют по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Выяснилось, что с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле немаркированным табаком.
«При поступлении сообщений о продаже немаркированной табачной продукции отдавал подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания и распоряжения о непривлечении предпринимательницы к ответственности и возврате изъятой у нее продукции», — уточнили в СКР.
В ходе следствия обвиняемого посадили под домашний арест. Обыски уже провели у него дома, на работе и в торговых павильонах.
Мужчина вину не признает. Уголовное дело передают для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.