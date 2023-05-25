В Омске предстанет перед судом экс-начальник отдела УМВД, крышевавший табачные ларьки

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омска. Его обвиняют по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Выяснилось, что с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле немаркированным табаком.