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В Омске предстанет перед судом экс-начальник отдела УМВД, крышевавший табачные ларьки

25 мая 2023, 11:45
Фото: Город55
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Обвиняемый вину не признает.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омска. Его обвиняют по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выяснилось, что с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле немаркированным табаком.

«При поступлении сообщений о продаже немаркированной табачной продукции отдавал подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания и распоряжения о непривлечении предпринимательницы к ответственности и возврате изъятой у нее продукции», — уточнили в СКР.

В ходе следствия обвиняемого посадили под домашний арест. Обыски уже провели у него дома, на работе и в торговых павильонах.

Мужчина вину не признает. Уголовное дело передают для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Начальника отдела полиции № 7 Омска поместили под стражу на 2 месяца
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#Ксения Карагодина#СК России#СУ СКР Омской области#Полиция#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Табак#Продажа#Новости#Омск#Омская область
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