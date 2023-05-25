В Омске оперативники задержали оптовых наркокурьеров из соседней области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Мужчины приехали в Омск около двух недель назад из Искитима (Новосибирская область). Однако вовсе не в туристических целях, а с миссией распространить наркотики по городу. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
36-летний новосибирец уже успел сделать закладку в лесном массиве недалеко от поселка Ракитинка. Там полицейские нашли синтетические наркотики массой 41 г. Его компаньоном стал 38-летний земляк. В общей сложности у компании изъяли два полимерных свертка с производным N-метилэфедрона. Общая масса — 444 г.
Привезенное они планировали расфасовать и разложить в разных частях Омска. В пресс-службе рассказали, что задержанные при этом сами принимают наркотики, уже ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за сбыт запрещенных веществ.
В отношении мужчин возбудили три уголовных дела по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас они находятся под стражей.
Ранее Город55 писал о влюбленной паре, которая пошла под суд за покушение на сбыт наркотиков. Они также планировали заняться фасовкой и распространением «синтетики». Женщина получила наказание в виде шести лет колонии общего режима, а мужчина — десять лет колонии строгого режима.