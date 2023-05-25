В Омске оперативники задержали оптовых наркокурьеров из соседней области

36-летний новосибирец уже успел сделать закладку в лесном массиве недалеко от поселка Ракитинка. Там полицейские нашли синтетические наркотики массой 41 г. Его компаньоном стал 38-летний земляк. В общей сложности у компании изъяли два полимерных свертка с производным N-метилэфедрона. Общая масса — 444 г.