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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

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В Омске оперативники задержали оптовых наркокурьеров из соседней области

25 мая 2023, 10:02
Фото: Город55
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В данное время они находятся в СИЗО.

Мужчины приехали в Омск около двух недель назад из Искитима (Новосибирская область). Однако вовсе не в туристических целях, а с миссией распространить наркотики по городу. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

36-летний новосибирец уже успел сделать закладку в лесном массиве недалеко от поселка Ракитинка. Там полицейские нашли синтетические наркотики массой 41 г. Его компаньоном стал 38-летний земляк. В общей сложности у компании изъяли два полимерных свертка с производным N-метилэфедрона. Общая масса — 444 г.

Видео: пресс-служба УМВД РФ по Омской области

Привезенное они планировали расфасовать и разложить в разных частях Омска. В пресс-службе рассказали, что задержанные при этом сами принимают наркотики, уже ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за сбыт запрещенных веществ.

В отношении мужчин возбудили три уголовных дела по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас они находятся под стражей.

Ранее Город55 писал о влюбленной паре, которая пошла под суд за покушение на сбыт наркотиков. Они также планировали заняться фасовкой и распространением «синтетики». Женщина получила наказание в виде шести лет колонии общего режима, а мужчина — десять лет колонии строгого режима.

В Омской области семейная пара отправится в колонию за попытку продать наркотики
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#Алина Ясинская#Видео#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики#Наркоман#Наркосбыт#Наркодилер
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