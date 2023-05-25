В Омске начали поиск подрядчика для обустройства ливневки за 8,3 млн рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который займется обустройством ливневой канализации в Ленинском округе на улице Вострецова, 3.
Начальная цена контракта — 8 300 957 рублей. Аукцион разместили вчера, 24 мая, на портале госзакупок. Заявки будут принимать до 1 июня, а уже 5 числа определят подрядчика. Отметим, что начать работу должны практически сразу после заключения контракта.
Кроме того, при выполнении работ подрядчик обязуется использовать только сделанные по ГОСТу трубы и дождеприемники. И вдобавок армированную по ГОСТу плиту перекрытия дождеприемного колодца.