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Published Сегодня, 09:25

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В Омске начали поиск подрядчика для обустройства ливневки за 8,3 млн рублей

25 мая 2023, 09:25
Фото: Город55
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Обустройство ливневой канализации должны завершить до 31 июля.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который займется обустройством ливневой канализации в Ленинском округе на улице Вострецова, 3.

Начальная цена контракта — 8 300 957 рублей. Аукцион разместили вчера, 24 мая, на портале госзакупок. Заявки будут принимать до 1 июня, а уже 5 числа определят подрядчика. Отметим, что начать работу должны практически сразу после заключения контракта.

Кроме того, при выполнении работ подрядчик обязуется использовать только сделанные по ГОСТу трубы и дождеприемники. И вдобавок армированную по ГОСТу плиту перекрытия дождеприемного колодца.

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#Ксения Карагодина#Водоотводная система#Закупки#Аукцион#Электронные аукционы#Контракт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Дороги#Омск#Омская область#Поиск
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