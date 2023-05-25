Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Изображение материала

В Омске 8-летний мальчик сломал плечо на батутной горке

25 мая 2023, 04:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Несчастный случай произошел на площади у торгового комплекса «Континент».

В Омске 8-летний мальчик получил перелом на батутном аттракционе. Как стало известно Городу55, несчастный случай произошел на площади у торгового комплекса «Континент». Прокуратура Кировского округа проводит проверку по факту происшествия.

«Установлено, что 23 мая в дневное время мальчик, 2015 года рождения, скатываясь с горки батута, ударился плечом об ее бортик, получив травму в виде перелома надмышечника плечевой кости», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит, насколько оборудование игрового комплекса соответствует требованиям безопасности.

В конце марта в батутном центре «Gravity» на улице Герцена 12-летняя девочка сломала ногу. Травму ребенок получил, прыгая на батуте.

В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Пострадал ребенок#Травма#Батут#Континент#Общество#Происшествия#Омск
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Вчера, 08:00
В омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года
Вчера, 10:24
Зарплаты от 63 до 195 тысяч. В Омской области вырос спрос на руководителей
Вчера, 09:35
Суммы все неприличней. В Омске начали чаще давать взятки
Вчера, 11:23
Астма, удушье, онкология. Как «черное небо» влияет на здоровье омичей
Вчера, 10:29
Для работы в омском правительстве ищут специалистов на оклад в 13 тысяч
Сегодня, 02:36