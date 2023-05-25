В Омске 8-летний мальчик сломал плечо на батутной горке

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В Омске 8-летний мальчик получил перелом на батутном аттракционе. Как стало известно Городу55, несчастный случай произошел на площади у торгового комплекса «Континент». Прокуратура Кировского округа проводит проверку по факту происшествия.
«Установлено, что 23 мая в дневное время мальчик, 2015 года рождения, скатываясь с горки батута, ударился плечом об ее бортик, получив травму в виде перелома надмышечника плечевой кости», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проверит, насколько оборудование игрового комплекса соответствует требованиям безопасности.
В конце марта в батутном центре «Gravity» на улице Герцена 12-летняя девочка сломала ногу. Травму ребенок получил, прыгая на батуте.