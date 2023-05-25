В Новоалександровке под Омском предлагают построить магазин рядом с кладбищем

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
В Новоалександровке, где в мае прошлого года огонь уничтожил 25 домов, а уже этой весной поселок едва не ушел под воду, ищут арендаторов для двух земельных участков. Находятся они по улице Новоалександровская недалеко от кладбища.
Землю площадью 651 кв. м депимущества отдает под строительство магазина. Участок с кадастровым номером 55:36:030104:145 можно арендовать на срок 2 года и 6 месяцев. Размер ежегодной платы (начальная цена) составит 444 300 рублей.
Стоимость расположенного по соседству с ним участка с кадастровым номером 55:36:030104:144 значительно ниже — 101 600 рублей. Срок аренды аналогичный — 2,5 года, но предназначен участок для размещения объектов бытового обслуживания, например, мастерских, ателье, бань, парикмахерских или похоронных бюро.