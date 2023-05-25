Тренд на здоровье: россияне увеличили свои траты на спортивные товары и услуги

Эксперты отмечают, что количество операций по оплате также выросло на 24%. Специалисты подчеркивают, что траты россиян на занятия спортом увеличиваются из года в год. Возникновение специализированных площадок во дворах и парках, развитие фитнес-индустрии, а также доступность мобильных приложений с программами тренировок сыграли свою роль в этой тенденции, пишет iz.ru.