Тренд на здоровье: россияне увеличили свои траты на спортивные товары и услуги

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Эксперты отмечают, что количество операций по оплате также выросло на 24%. Специалисты подчеркивают, что траты россиян на занятия спортом увеличиваются из года в год. Возникновение специализированных площадок во дворах и парках, развитие фитнес-индустрии, а также доступность мобильных приложений с программами тренировок сыграли свою роль в этой тенденции, пишет iz.ru.
Исследование также показало, что наиболее распространенными покупками среди россиян являются спортивный инвентарь (с долей 29%), покупка спортивной одежды (с долей 26%) и оплата членства в спортивных клубах (с долей 23%).
Также отмечается, что мужчины чаще женщин проявляют интерес к занятиям спортом, что подтверждается тем, что они совершили 63% всех операций в этой сфере.