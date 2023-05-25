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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:44

Тренд на здоровье: россияне увеличили свои траты на спортивные товары и услуги

25 мая 2023, 13:38
За первые месяцы 2023 года россияне увеличили свои траты на спортивные товары и услуги на 79% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из отечественных коммерческих банков.

Эксперты отмечают, что количество операций по оплате также выросло на 24%. Специалисты подчеркивают, что траты россиян на занятия спортом увеличиваются из года в год. Возникновение специализированных площадок во дворах и парках, развитие фитнес-индустрии, а также доступность мобильных приложений с программами тренировок сыграли свою роль в этой тенденции, пишет iz.ru.

Исследование также показало, что наиболее распространенными покупками среди россиян являются спортивный инвентарь (с долей 29%), покупка спортивной одежды (с долей 26%) и оплата членства в спортивных клубах (с долей 23%).

Также отмечается, что мужчины чаще женщин проявляют интерес к занятиям спортом, что подтверждается тем, что они совершили 63% всех операций в этой сфере.

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